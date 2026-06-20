SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Seferihisar rüşvet operasyonunda mahkeme, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan’ın da bulunduğu 5 kişiyi tutuklarken, Nermin Günay'ı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Soruşturma dosyasına giren son MASAK kayıtları, İzmir ile Ankara hattında dönen rüşvet ağını ve paranın izlediği rotayı tam anlamıyla gözler önüne serdi.

Rüşvetin 4'te 1'i Ankara'ya mı Gitti?

Soruşturma kapsamında geriye dönük istenen MASAK kayıtlarının incelenmesiyle, imar yolsuzluğundan elde edilen rüşvetin pay edilmesine dair çok çarpıcı bulgulara ulaşıldı. İddiaya göre, rüşvet çarkından elde edilen paranın tam dörtte biri danışman üzerinden doğrudan Ankara'ya aktarıldı. Mali incelemelerde, Nermin Günay'ın hesaplarında bu iddiayı destekleyen şüpheli para transferlerine rastlandı. Kayıtlara göre, Nermin Günay'ın şahsi hesabına önce 500 bin lira nakit girişi sağlandı. Günay ise bu parayı, 27 Şubat 2024 tarihinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa'nın resmi danışmanı Özlem Akyılmaz Mercan'ın banka hesabına 500 bin TL havale olarak gönderdiği iddialar arasında yer aldı.

Önüne Konulan Dekontlara 'borç' Savunması

Daha önce eşi Mustafa Günay'ın tutuklandığı Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında da 'şirket yetkilisi' sıfatıyla gözaltına alınan ve o süreçte tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Nermin Günay, Seferihisar dosyasındaki bu mali bulgular üzerine yeniden gözaltına alınmıştı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Günay, mahkemede karşılıksız para transferlerini belgeleyen banka dekontlarının önüne konulmasıyla kendisini savundu. Kendisine gönderilen ve havale işlemlerinin açıklama kısmında hiçbir şey yazmadığını söylediği 500 bin lira için, 'O para rüşvet değil, aramızdaki bir borç ilişkisinden dolayı gönderildi' iddiasında bulundu. Mahkeme, bu savunmanın ardından Günay'ın yeniden adli denetimle serbest kalmasına hükmetti.

'Başkan Kadar Etkili' Yardımcı ve 5 Şüpheli Cezaevinde

Belediyede adeta 'belediye başkanı kadar güçlü ve yetkili' olduğu belirtilen Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan ile müteahhitler arasındaki rüşvet ağı ilçede herkes tarafından konuşulduğu iddia edildi. Daha önce de benzer imar usulsüzlükleri ve rüşvet iddialarıyla hakkında şikayetler bulunan Pehlivan'ın koordinasyonundaki rüşvet çarkı, cezaevindeki yerel gazeteci E.A.’nın itirafları ve telefonundan çıkan dijital yazışmalarla belgelendi. İyonya Konakları villalarının yapı kullanım izin belgesi için talep edilen 6 milyon liralık rüşvet ağında aktif rol oynadığı, hesap hareketleri, telefon yazışmaları ve MASAK kayıtlarıyla kanıtlanan Belediye Başkan Yardımcısı Pehlivan ile para trafiğine giren müteahhitler dahil toplam 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.