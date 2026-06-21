SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Seferihisar Belediyesi yönelik yürütülen ve siyaset, belediye, medya üçgenindeki rüşvet ağının deşifre edildiği soruşturma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Kılıçdaroğlu'nun 'Savcının iddianamesine bakmak lazım. Banka havalesi geliyor, tüm para transferleri tespit edilmiş' diyerek davanın siyasi bir operasyon olmadığı, o para trafiğinin resmi banka kayıtlarının kendisine ulaştırıldığı da ortaya çıktı.

Müteahhidin Oğlundan Gazetecinin Hesabına 500 Bin Lira Havale

Soruşturma dosyasına ve banka hesap dökümlerine yansıyan belgelere göre, rüşvet ağının mali trafiği 2024 yılının Mart ayında başlamış. İmar usulsüzlüğü iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında tutuklanan müteahhit Sönmez Budak'ın oğlu Rıdvan Korkmaz Budak tarafından, 5 Mart 2024 tarihinde yerel gazeteci Evrim Ataman'ın banka hesabına 500 bin lira EFT girişi sağlandığı resmi kayıtlarda yer aldı.

Para Ankara Hattına Transfer Edildi

Soruşturma dosyasına rüşvet parası olarak giren tutarın izi sürüldüğünde, paranın gazetecinin hesabında kalmadığı ve daha sonra yönünün Ankara'ya döndüğü belgelendi. Banka dökümlerine göre yerel gazeteci Evrim Ataman, müteahhit kanadından gelen 500 bin lirayı, 7 Mart 2024 tarihinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa'nın resmi danışmanı olan Özlem Akyılmaz Mercan'ın hesabına yine EFT yoluyla transfer etti.

Kılıçdaroğlu Ne Demişti?

Ortaya çıkan bu net hesap hareketleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Seferihisar operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamayı akıllara getirdi. Göreve geldikten sonra katıldığı televizyon programında Kılıçdaroğlu, 'Savcının iddianamesine bakmak lazım. Neler var? İtirafçılar var. Adam diyor ki 'verdim' ve itirafçılar kim? İş yaptıkları adamlar. Ne kadar verdin diyor açıklıyor. Olay çıkıyor, itiraf ediyor, banka havalesi geliyor. Seferihisar Belediyesi'ndeki olayda tüm para transferleri tespit edilmiş. Ne diyeceğiz buna? Siyasi mi diyeceğiz?' dedi.

5 Kişi Daha Tutuklanmıştı

Gazeteci Evrim Ataman'ın banka dökümleriyle somutlaşan ve Kılıçdaroğlu'nun da doğrudan işaret ettiği bu baş döndüren para trafiği, soruşturmanın en önemli delili olarak dosyada yer alıyor. Aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan ve müteahhitlerin de bulunduğu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, mali ağın derinlemesine incelenmesine devam ediliyor.