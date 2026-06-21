Son Mühür / Osman Günden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 21.06.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanlığı tarafından açıklanan taşınmaz satışı dikkat çekti. 4 adet taşınmazını satışa çıkaran Güzelbahçe Belediyesi'nin belirlemiş olduğu toplam muhammen bedel ise 89 milyon TL olarak göze çarptı.

Taşınmazlar 2 farklı mahallede yer alıyor!

Güzelbahçe Belediyesi tarafından satışa konulan 4 taşınmazdan 3 tanesi Çamlı Mahallesi'nde yer alıyor. 1 tanesi ise Yelki Mahallesi'nde bulunuyor. Çamlı Mahallesi'ndeki ilk taşınmaz 1.336,02 m²'lik alanıyla 2649 Ada 8 parselde bulunuyor. Bu taşınmaz için belirlenen muhammen bedel 21 milyon TL olarak dikkat çekiyor. Çamlı Mahallesi'ndeki ikinci taşınmaz ise yine 1.336,02 m²'lik alanıyla 2649 Ada 9 parselde yer alıyor. Bu taşınmaz için belirlenen muhammen bedel ise yine 21 milyon TL.

Çamlı Mahallesi'ndeki sonuncu taşınmaz ise 1.336,00 m²'lik alanıyla 2649 Ada 10 parselde bulunuyor. Bu taşınmaz için belirlenen muhammen bedel ise 21 milyon TL olarak göze çarpıyor. Yelki Mahallesi'nde taşınmaz ise Bodrum + Zemin + 1. Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm niteliğindeki dubleks mesken olarak dikkat çekiyor. 2138 Ada 10 parselde bulunan taşınmaz için belirlenen muhammen bedel ise 26 milyon TL.

İhaleler ne zaman?

4 taşınmazın satışı için gerçekleştirilecek olan ihaleler, 08.07.2026 tarihinde 11.00-11.45 saatleri arasında Güzelbahçe Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.