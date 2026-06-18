SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonun ardından gözaltına alınan 8 şüphelilerin emniyetteki gözaltı süreci devam ediyor. Cezaevindeki tutuklu yerel gazeteci E.A.’nın etkin pişmanlık kapsamında verdiği iddia edilen itiraflar ve MASAK raporlarının ardından düğmeye basılan ikinci dalga operasyonda, gözaltındaki isimlerin sorgusuna başlanmadığı, ifadelerin gece saatlerinde alınabileceği öğrenildi. Bugün yaşanan sıcak gelişmede tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın eşi Nermin Günay ile şirket görevlisi M.C.H. de gözaltına alındı.

Dijital İncelemeler Sürüyor

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu söylenen Özlem Akyılmaz ve müteahhitler Rıdvan Öğmen, Salih Yurduseven, Sönmez Budak ile Rıdvan Korkmaz Budak’ın emniyetteki bekleyişi sürerken, yeni gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında adı geçen ve para transferi yapıldığı iddia edilen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın eşi Nermin Günay ile şirket görevlisi M.C.H. de gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda el konulan bilgisayar, telefon ve dijital materyallerin ön inceleme sürecinin devam etmesi olduğu belirtildi. Özellikle Belediye Başkan Yardımcısı Pehlivan’ın cep telefonundaki görüşmelere ve yazışmalara bakılıyor.

MASAK Kayıtları Önlerine Konacak

İfade işlemlerine başlanmasıyla birlikte, şüphelilere cezaevinden gelen itiraflar ve mali takip raporları sorulacak. Soruşturmanın odak noktasını, müteahhit Sönmez Budak'ın inşa ettiği İyonya Konakları villalarına yapı kullanım izin belgesi alabilmek için talep edildiği öne sürülen 6 milyon liralık rüşvet oluşturuyor. Bunun yanı sıra, rüşvetin 500 bin liralık kısmının 5 Mart-7 Mart 2024 tarihleri arasında müteahhit kanadından danışman Özlem Akyılmaz’a ve son olarak Milletvekili Veli Ağbaba’nın hesabına aktarıldığı iddiaları yazıldı.

Yarın Adliyeye Çıkarılmaları Bekleniyor

Emniyet birimlerinin dijital veri eşleştirmelerini ve dosya hazırlıklarını tamamlamasının ardından, yarın sabah erken saatlerde şüphelilerin adliyeye çıkarılması bekleniyor. Siyasi, belediye ve medya üçgenindeki bu rüşvet ağının deşifre edildiği soruşturmada, emniyetteki sorgu işlemlerinden elde edilecek yeni delililer ışığında gözaltı sayısının artabileceği konuşuluyor.