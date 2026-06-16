Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Haziran tarihli tahminlerine göre, yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak, güney bölgelerde ise güneşli ve açık hava etkisini sürdürecek. Öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri, Batı Akdeniz'de Toroslar çevresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ülkenin diğer bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının özellikle güney kesimlerde artış göstermesi beklenirken, Akdeniz kıyılarında termometrelerin yer yer 38 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

İzmir hava durumu 16 Haziran 2026

İzmir meteorolojisinden alınan son verilere göre, 16 Haziran Salı günü kent genelinde etkili olacak kavurucu sıcaklıklar yaşamı olumsuz etkilemeye hazırlanıyor; il genelinde termometrelerin 35-36 derece civarında seyretmesi beklenirken, bazı ilçelerde sıcaklıkların ekstrem seviyelere ulaşarak 40 dereceye yaklaşacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, özellikle güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar olmak üzere vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını, açık alanda bulunması gerekenlerin ise bol, açık renkli ve hava alan kumaşlardan üretilmiş hava koşullarına uygun kıyafetleri tercih etmelerini önemle vurguluyor.

İzmir ilçelerinde son durum

Aliağa: Az bulutlu ve açık bir havanın etkili olması beklenirken, hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükselecek.

Balçova: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor, sıcaklık gün içinde 34 dereceye kadar yükselecek. Bayındır: Gün boyunca az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 35 derece civarında seyredecek. Bayraklı: Hava açık ve az bulutlu olacak, sıcaklık 34 dereceye ulaşacak. Bergama: Az bulutlu ve açık havanın etkili olması beklenirken sıcaklık 36 dereceye kadar çıkacak. Beydağ: İlçede az bulutlu ve açık bir hava görülecek, sıcaklık 35 derece seviyelerinde olacak. Bornova: Gün boyunca açık ve az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor, sıcaklık 35 dereceye ulaşacak. Buca: Az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürürken sıcaklık 34 dereceye kadar yükselecek. Çeşme: Açık ve az bulutlu hava bekleniyor, en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Çiğli: Hava az bulutlu ve açık geçecek, sıcaklık 34 dereceye ulaşacak. Dikili: Açık ve az bulutlu bir gün beklenirken sıcaklık 33 derece olacak. Foça: Az bulutlu ve açık havanın etkili olması bekleniyor, sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak. Gaziemir: Gün boyunca açık ve az bulutlu bir hava görülecek, sıcaklık 34 derece olacak. Güzelbahçe: Az bulutlu ve açık bir gökyüzü altında sıcaklık 32 dereceye ulaşacak. Karabağlar: Hava açık ve az bulutlu olacak, sıcaklık 34 derece seviyelerinde seyredecek. Karaburun: Az bulutlu ve açık hava beklenirken sıcaklık 30 dereceye kadar yükselecek. Karşıyaka: Açık ve az bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 34 derece olacak. ASEV Yıl Sonu Etkinlikleri'nde görkemli final! İçeriği Görüntüle Kemalpaşa: Az bulutlu ve açık havanın hakim olması bekleniyor, sıcaklık 36 dereceye ulaşacak. Kınık: Gün boyunca az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak, sıcaklık 35 dereceye kadar çıkacak. Kiraz: İlçede açık havayla birlikte yer yer bulutlanma görülse de sıcaklık 32 dereceye ulaşacak. Konak: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor, sıcaklık 34 derece olacak. Menderes: Hava açık ve az bulutlu geçecek, sıcaklık 33 dereceye kadar yükselecek. Menemen: Az bulutlu ve açık bir gün beklenirken sıcaklık 35 derece olacak. Narlıdere: Açık ve az bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 33 dereceye ulaşacak. Ödemiş: Az bulutlu ve açık gökyüzü altında sıcaklık 36 dereceye kadar çıkacak. Seferihisar: Gün boyunca açık ve az bulutlu bir hava görülecek, sıcaklık 31 derece olacak. Selçuk: Az bulutlu ve açık hava bekleniyor, sıcaklık 35 dereceye ulaşacak. Tire: Hava açık ve az bulutlu geçecek, sıcaklık 36 dereceye kadar yükselecek. Torbalı: Az bulutlu ve açık bir gün yaşanacak, sıcaklık 35 derece olacak. Urla: Açık ve az bulutlu hava etkisini sürdürürken sıcaklık 31 derece seviyelerinde olacak.