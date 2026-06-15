İzmir siyasetinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir dikkat çeken gelişme de Aliağa'da gerçekleşti. Anahtar Parti Aliağa İlçe Başkanı Hakan Erkekaslan partisinden istifa ederek, İYİ Parti'ye katıldı. Yaşanan gelişmeyi İYİ Parti Aliağa İlçe Başkanı Deniz Hancı duyurdu.

"Milletimizin umudu olmaya devam edeceğiz!"

İYİ Parti Aliağa İlçe Başkanı Deniz Hancı yaptığı açıklamada, "Anahtar Parti Aliağa İlçe Başkanı Sayın Hakan Erkekaslan, partisinden istifa ederek İYİ Parti ailemize katılmıştır. Kendisinin bu kararı, ülkemizin ve Aliağa’mızın geleceği adına merkezde birleşen, milletin sesi olmaya devam eden İYİ Parti’nin yükselişinin önemli bir göstergesidir. İYİ Parti; ayrıştıran değil birleştiren, kutuplaştıran değil kucaklaştıran siyasetin adresidir. Türkiye’nin içinde bulunduğu zorlu süreçte, vatanını, milletini ve Cumhuriyet değerlerini önceleyen herkes için ortak çatıdır. Sayın Hakan Erkekaslan’a partimize hoş geldiniz diyor, birlikte Aliağa’mız ve ülkemiz için güçlü bir mücadele vereceğimize inanıyorum. Her geçen gün büyüyen kadrolarımızla, milletimizin umudu olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.