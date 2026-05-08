Son Mühür- Şebnem Ferah, tam 6 yıllık aradan sonra sahnelerle hasret gidermeye hazırlanıyor. 8 yıldır albüm yapmayan, 6 yıldır da konser vermeyen sanatçının dönüşü, beklendiği gibi büyük ses getirdi.

Geçtiğimiz günderlerde 3 Haziran'daki İstanbul konseri için biletler satışa çıkar çıkmaz bitmişti. Bu yoğun ilgi üzerine İstanbul için ikinci bir tarih duyurulmuştu. Şimdi ise sıra İzmir'e geldi.

Şebnem Ferah İzmir konseri ne zaman?

Ünlü rock sanatçısı Şebnem Ferah, beklenen İzmir müjdesini resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Ferah, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü İzmirli dinleyicileriyle bir araya gelecek. İstanbul konserinden sadece on gün sonra gerçekleşecek olan bu konser tarihi, İzmirli hayranları arasında şimdiden heyecan yarattı.

Şebnem Ferah konser bileti nereden alınır?

Konserin hangi mekanda yapılacağı veya biletlerin ne gün satışa çıkacağı ise henüz netleşmiş değil. Detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor. Şebnem Ferah'ın sessizliğini bu kadar büyük bir turne hamlesiyle bozması, müzik dünyasında 2026 yazının en önemli gelişmeleri arasına girdi bile. Şebnem Ferah'ın ilerleyen günlerde diğer şehirlerde de konser tarihlerini paylaşması bekleniyor.