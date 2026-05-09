İzmir’in önemli turizm merkezlerinden Çeşme’de, önemli bir zirveye imza atıldı. “1. Çeşme Turizm Zirvesi”nde turizmin gündemdeki sorunları, sürdürülebilirlik hedefleri ve yeni pazar stratejileri uzman isimlerin katılımıyla değerlendirmeye alındı.

Profesyoneller Çeşme’de buluştu!

Çeşme Kent Konseyi öncülüğünde gerçekleştirilen zirve, “Turizmin Geleceği İçin Ortak Akıl Buluşması” temasıyla gerçekleştirildi.

Çeşme Belediyesi, Alaçatı Turizm Derneği ve ÇEŞTOB iş birliğiyle düzenlenen etkinlik; Çeşme Kaymakamlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, ETİK ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla hayata geçirilmiş oldu.

Sürdürülebilir turizm mesajı!

Zirvenin açılış konuşmalarını gerçekleştiren isimler arasında; Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ahmet Güler, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli ve Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı yer aldı.

Konuşmalarda Çeşme’nin yalnızca yaz sezonuna sıkışan turizm anlayışından çıkarılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, sürdürülebilir ve dört mevsime yayılan turizm modeli üzerinde de duruldu.

Çeşme turizminin sorunları ve beklentileri!

Program kapsamında gerçekleştirilen ilk panelde “Çeşme’nin Mevcut Turizm Potansiyeli - Veriler ve Gerçekler” başlığı altında sektörün mevcut durumu değerlendirmeye alındı.

Çeşme Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Yıldırım Aktugan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; ETİK Başkanı ve TGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İşler, ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge, Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal konuşmacı olarak açıklamalarda bulundular.

Sürdürülebilirlik ve alternatif turizm!

Zirvenin ikinci bölümünde ise sürdürülebilir turizm ve alternatif turizm modelleri masaya yatırıldı.

Global For All Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Tümbay moderatörlüğünde düzenlenen panel; termal ve sağlık turizmi, sürdürülebilir turizm uygulamaları, MICE turizmini ele aldı.