Nisan ayının son günlerine girilirken, hafta sonu etkinlikleri de merak konusu olmuş durumda. İzmir'de konserlerden tiyatro oyunlarına, kaçırmak istemeyeceğiniz etkinlikleri ve haftanın dikkat çekenleri burada.

Cazın Gün Boyu Akışı: 4. Evrensel Caz Günü

Evrensel Caz Günü’nün 4. yılında, İzmir sahnesinin tanıdık isimleri ve İstanbul’dan misafirimiz İlhan Erşahin’s Istanbul Sessions aynı sahnede buluşuyor. Gün, müzisyenlerin kendi projelerinden ve bir araya geldikleri jam’lerden oluşan bir akışla ilerliyor. Farklı setler, farklı yaklaşımlar; sahnede sürekli değişen, canlı bir müzik.



Program:

Mesut Yüce Yıldız Quartet

Alp Özdayı Quartet feat. Erdoğan Turanlı

3ojazx

BroSynth

Janset (Vinyl Set)

Eren (Vinyl Set)

İlhan Erşahin’s Istanbul Sessions

Vibrafonda Alp Özdayı; saksafonda Erdoğan Turanlı, Serhan Erkol ve Mesut Yüce Yıldız; klavyede Devrim Yeşilpınar; davulda Burak Durman, Bora Peynirci ve Olcay Turhan; gitarda Onur Mülayim; bas gitarda Selim Gürcan ve Caner Bozdemir sahnede olacak.



Gün boyunca Janset ve Eren’in plak seçkileriyle akış sahneden taşarak devam ediyor. 15.00’te başlayan müzik, Konak'taki Mogambo Gazinosu’nun ağaçları altında gün boyu sürüyor

333 Word Aroma Music’ Sinestezik Konseri

Konserde müzik artık sadece duyulmayacak… hissedilecek. Besteci ve piyanist Margarita Dağlar’ın 2024 yılında Moskova’da hayata geçirdiği “333 Word - Aroma - Music” projesi, 9 özgün beste ve bu besteler için özel olarak tasarlanmış 9 kokudan oluşuyor. Bu eşsiz çalışma, neyzen Ahmet Dağlar’ın eşliğiyle; piyano, ney ve perküsyonların büyüleyici uyumunda sahneye taşınıyor. Dinleyicinin aktif bir parçası olduğu bu interaktif konserde, her eserle birlikte özel kokular yayılıyor. Böylece müzik yalnızca işitilmiyor; kokularla birlikte algılanarak çok duyulu, derin bir deneyime dönüşüyor. Sanat, koku ve müziğin iç içe geçtiği bu özel gecede siz de yerinizi alın ve sinestezik bir yolculuğa çıkın.

Yeni Nesil Alternatif Ses: Lin Pesto

Lin Pesto, 29 Nisan Çarşamba saat 21.30’da Karşıyaka'daki SoldOut Performance Hall İzmir sahnesinde dinleyiciyle buluşuyor. “KABUL” adlı ilk albümüyle dikkat çeken sanatçı, özgün müzikal dili ve sahne enerjisiyle ilk kez İzmir’de sahne alıyor. Sınırlı kontenjanla gerçekleşen bu özel performans, Lin Pesto’nun yeni nesil alternatif müzik dünyasındaki yolculuğuna yakından tanıklık etme fırsatı sunuyor.

Alternatif Sahnenin Güçlü Sesi: Madrigal

Madrigal, 24 Nisan 2026 Cuma saat 21.00’de SoldOut Performance Hall İzmir sahnesinde dinleyicileriyle buluşuyor. Melankolik tınıları, duygusal yoğunluğu ve güçlü sahne enerjisiyle öne çıkan grup, en sevilen şarkılarını bir araya getiriyor. Modern alternatif rock çizgisini kendine özgü bir anlatımla birleştiren Madrigal, güçlü bir konser deneyimi vadediyor.

Nostalji ve Anıların Sahnesi: "Hey Gidi Günler"

“Hey Gidi Günler”, 2 Mayıs 2026 Cumartesi saat 20.30’da Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu İzmir’de izleyiciyle buluşuyor. Süheyl ve Behzat Uygur’un sahneye taşıdığı bu interaktif gösteri, geçmişten bugüne biriktirilen anıları ve şarkıları seyirciyle birlikte yeniden canlandırıyor. İzleyicilerin de hikâyeye dahil olduğu “Atıyorum” bölümüyle anılar sahnede paylaşılırken, nostalji ve müzik iç içe geçerek keyifli bir zaman yolculuğu sunuyor.