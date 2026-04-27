Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi K9 Birimi bugünlerde Pako Sokak Hayvanları Kampüsü’nden kadrosuna kattığı özel bir üyeyi Belçika kurdu Momo’yu geleceğin hayat kurtaran kahramanı olarak hazırlıyor. Yaklaşık altı ay önce barınaktaki yuvasından alınıp profesyonel eğitime dahil edilen Momo, şimdiden enkaz altındaki insan kokusunu ayırt etmeye başladı bile.

3 ayda potansiyeli ortaya çıktı

İtfaiye Dairesi bünyesinde görev yapan köpek eğitmeni ve veteriner teknikeri Erman Demirtaş, Momo ile tanışma süreçlerini anlatırken oldukça heyecanlı. 2016'dan bu yana sahada olan Demirtaş, Momo’yu ilk gördüğünde çevresinden gelen "yapamaz, zor olur" şeklindeki önyargılara kulak asmamış. "Onu sahiplendiğimizde oldukça zayıf bir haldeydi ama gözlerindeki o ışığı, o potansiyeli hemen fark ettik," diyen Demirtaş, doğru bakım ve sabırla Momo'nun üç aylık aktif eğitimde devleştiğini vurguladı.

Eylül ayındaki AFAD sınavı önemli

Momo’nun hikayesi sadece bir sahiplenme vakası değil; aslında afet yönetiminde yerel kaynakların nasıl can bulduğunun da somut bir örneği. Malinois, Labrador ve Border Collie gibi disiplinli ırkların bulunduğu birimde kendine yer açan Momo, Eylül ayında düzenlenecek olan AFAD sınavına hazırlanıyor. Eğer bu zorlu sınavdan geçerse, sertifikalı bir arama kurtarma köpeği olarak gerçek operasyonlarda görev alabilecek.

Barınaklardaki özel yetenekler keşfedilmeyi bekliyor

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini hatırlatan Erman Demirtaş, enkaz başında zamanla yarışırken en büyük yardımcılarının bu dört bacaklı dostlar olduğunu söylüyor. "Ulaşamadığımız noktalarda onlar bizim gözümüz, kulağımız oluyor," diyen Demirtaş, Momo’nun yakaladığı bu şansın aslında tüm barınak hayvanları için bir mesaj niteliği taşıdığını ekliyor. Zira ona göre barınaklar, keşfedilmeyi bekleyen zeki ve kabiliyetli canlarla dolu; yeter ki Momo’ya verildiği gibi onlara da bir fırsat sunulsun.

