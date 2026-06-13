İzmir’de görevini devam ettiren ve çevresinde de sevilen bir isim olan Astsubay Abdülsamet Açıkgöz, Didim’de geçirdiği bir kaza sonucu vefat etti.

Henüz 40 yaşındaki askerin vefatı, başta ailesi olmak üzere hem görev yaptığı İzmir’deki çevresini hem de Didim’deki yakınlarını yasa boğdu.

İzmir'den Didim'e ziyarete gitmişti

İzmir’deki yoğun iş temposuna kısa bir ara veren Astsubay Açıkgöz, kayınpederini ziyaret etmek için Didim’e gitmişti.

Tatil gününü değerlendirmek isteyen Açıkgöz, Çamlık Mahallesi’nde bulunan 3'üncü Koy adresine giderek hazırlıklarını gerçekleştirdi. Dalgıç kıyafetlerini giyerek tutkunu olduğu dalış sporunu yapmak için sulara daldı.

Cansız bedeni bulundu

Açıkgöz'den uzun süre haber alamayan yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ulaşmasıyla beraber Didim kıyılarında hareketli anlar yaşandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı helikopterler havadan, botlar ve deniz polisi ekipleri ise denizden seferber oldu. Ekipler arama çalışmalarını arttırdıkları olay yerinde Abdülsamet Açıkgöz’ün cansız bedenine ulaştı.

Soruşturma başlatıldı

Sudan çıkarılan Açıkgöz’ün naaşı, ilk müdahalenin sonrasında otopsi işlemleri için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna sevk edildi.

Olayın nasıl gerçekleştiğine ve ölüm sebebine dair net detaylar, hastanedeki otopsi raporu sonucunda belli olacak. Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattı.