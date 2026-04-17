Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen liseler arası futbol turnuvası “Gençlig”e, İzmir'de gerçekleştirilen açılış programıyla start verildi. Organizasyon, Türkiye Gençlik Vakfı İzmir İl Temsilciliği öncülüğünde hayata geçirilirken gençleri spor çatısı altında da bir araya getirmiş oldu.

Duygusal anlar!

Programa saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlandı. Ardından Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

İlk vuruş Vali Elban'dan!

Turnuvanın başlangıç vuruşunu yapan isim ise İzmir Valisi Süleyman Elban oldu. Protokol üyeleri açılışın ardından sahaya inerek, gençlerle birlikte dostluk maçı gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan isimler arasında; AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Kasapoğlu ve Yaşar Kırkpınar da yer aldı.

150 takımdan mücadele!

İzmir genelinden yaklaşık 150 farklı lise takımı turnuvada mücadele edecek.

Kasapoğlu'ndan açıklama!

Açılışta eski Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu konuşma yaptı. Sporun toplumsal açıdan önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Kasapoğlu, sporun gençleri bir araya getirmesine, iyileştiren ve güçlendiren bir alan olduğuna değindi.