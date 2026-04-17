İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında başarılı bir düzensiz göçmen operasyonu daha gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Türk kara sularına geri gönderilen lastik bottaki 6 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayla bağlantılı olduğu düşünülen 1 göçmen kaçakçılığı şüphesi bulunan kişi ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

İhbar geldi, harekete geçildi!

Bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu yönünde ekiplere ihbar geldi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri hızlı şekilde harekete geçti. Operasyonda Sahil Güvenlik Gemisi ve botları olay yerine intikal etti. Ekipler tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

6 göçmen kurtarıldı!

Yapılan çalışmalar neticesinde, Türk kara sularına itildiği tespit edilen fiber tabanlı lastik bot bulundu. Bot içindeki 6 düzensiz göçmen, ekipler tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı. Göçmenler karaya alındı.

1 gözaltı!

Operasyon sırasında botta yer alan ve organizatör olduğu düşünülen bir kişi, ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.