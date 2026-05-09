Son Mühür- ESHOT Genel Müdürlüğü’nde daha önce şoför olarak görev yapan Saide Şirin Kurtkafa o departmana biraz ara vermek zorunda kaldı. Kurtkafa hayatının mutlu günlerinin telaşını yaşıyor. Şoförlük görevini başarıyla devam ettiren anne adayı şimdilerde ise hareket memurluğuna geçti.

Hamilelik sürecinin 7. Ayında olan anne adayı bebeğini kucağına alacağı günü iple çekerken diğer tarafı ise otobüsünün direksiyonuna yeniden geçeceği günün hayalini kuruyor.

Çocukluğundan beri en büyük hayalinin toplu taşıma şoförlüğü olduğunu belirten Saide Şirin Kurtkafa, mesleğine olan bağlılığını şu sözlerle ifade etti:

Kadın şoför olmanın hep hayali olduğunu dile getiren Kurtkafa, “ESHOT’a başladığımda 24 yaşındaydım. Bu benim için sadece bir iş değil, aynı zamanda büyük bir onur ve gurur kaynağı. İlk kadın şoförler göreve başlamadan önce de bu iş benim hayalimdi. Çok şükür bana da nasip oldu, çok mutluyum. 7. ayıma kadar direksiyondaydım. Yolcu güvenliğini de düşünerek böyle bir talepte bulundum. Kurumumuz da destek ver verdi. Hem bir anne adayı olarak hem de çalışan bir kadın olarak çalışarak bu süreci tamamlamak onur verici. Anneliğin yükü, meşakkati şimdiden belli. Tüm anneler ile anne olmayan ancak içinde o sevgiyi taşıyanların Anneler Günü’nü kutluyorum”