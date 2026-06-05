Son Mühür / Yağmur Daştan - AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın İnciraltı planlamasına yönelik ardı ardına gelen olumlu açıklamalarının ardından, İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut da sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, geçmişte yaşanan tartışmaların revizyonlarla çözülebileceğini görmenin sevindirici olduğunu belirterek, İnciraltı gibi stratejik bir konuda sağlanan uzlaşmanın ve ortak aklın önemine dikkati çekti. Bölgenin dönemsel yaklaşımlarla değil, kalıcı bir devlet politikası ve ortak şehir vizyonuyla ele alınması gerektiğini ifade eden Karabulut, ortaya çıkan olumlu uzlaşı dilinin gelecekte de sürdürülmesini beklediklerini dile getirdi.

“Aynı kararlılıkla sürmesini bekliyoruz”

“Bugün gelinen noktada artık geçmişte yaşanan tartışma konusu olan bazı hususların artık revizyonla çözülebileceğini görmek sevindirici” sözleriyle açıklamalarına başlayan Karabulut, “İnciraltı gibi stratejik öneme sahip bir konuda uzlaşı sağlanması ve ortak aklın harekete geçmesinin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gördük. İnciraltı aslında dönemsel yaklaşımların değil, değişen tutumların değil ortak aklın konuştuğu bir yer. Artık İnciraltı kalıcı bir devlet politikası, ortak bir şehir vizyonu konusu olmalıdır. Bu nedenle de bugün ortaya çıkan olumlu yaklaşım ve uzlaşı dilinin önümüzdeki süreçte de aynı kararlılıkla sürdürülmesini bekliyor ve önemsiyoruz. Sadece belediye bakanlık ve siyasetin birlikteliğinden ziyade İzmir’in hemen tüm kesiminin İnciraltı konusunda birlikteliğini görmek güzel” ifadelerini kullandı.

“Birlikte hareket etmenin önemini gösteriyor”

İnciraltı ve Bahçelerarası’nın bu sürece zorlu mücadelelerden geçerek geldiğinin altını çizen Karabulut, “AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın da uzun yıllardır ortaya koyduğu kararlı takip ve emeğin ayrıca altını çizmek istiyorum. Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü de bu konuda uzun yıllardır gerçekten büyük emek sarf ediyor. Sürecin en zor döneminde dahi İnciraltı'nın planlanması gerekliliği yönünde duruşunu korumuş olması bölgemiz adına çok kıymetlidir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın son günlerde bölgemize dair yaptığı açıklamalardaki pozitif duruş ve Balçova Belediyesi'nin de İnciraltı revize planlarına koyduğu katkı çok önemli. Atılan adımlar ve yapılan açıklamalar, İnciraltı için birlikte hareket etmenin önemini gösteriyor. İnşallah 18 uygulama sürecinde da yüzde 99 şahıs mülkiyetinde olan alanda sadece parsel sahiplerini ilgilendiren önemli bir uygulama planı olacak. İnciraltı Gelişim Derneği olarak aktif olarak sürecin içinde olacağız, olmak zorundayız. Çünkü 18 uygulama süreci sadece mal sahiplerinin itiraz edebileceği önemli bir süreç. Hedefimiz, beklentimiz 2027 yılı bitmeden İnciraltı'nda kazma vurulması ve hep birlikte geleceğe önemli bir kazanımın bırakmak” dedi.

“İnciraltı gerçek değerine kavuşacak”

İzmir’in ve İnciraltı’nın beklediği güzel günlerin çok yakın olduğunun da altını çizen Karabulut, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, ilgili bürokratlarına, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'ya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’a, Balçova Belediyesi’ne ve sivil toplum örgütlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu birlikteliklerle inşallah yakın zaman içerisinde İzmir, İnciraltı gerçek değerine kavuşacak. İzmir’in büyük fayda göreceği ve toprak sahiplerinin de mağdur olmayacağı bir plan yapılacağına inancımız tam. İnciraltı’nın planlama sonrasında kentimize nitelikli yatırımcı kazandıracak eşsiz bir alan olduğunu hep birlikte göreceğiz. Buna yürekten inanıyoruz. İNGEDER olarak da var gücümüzle bu işin sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İnciraltı'nın kaderi yıllardır ertelendi, şimdi artık sonuç alma zamanı...” diye konuştu.