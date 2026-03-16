Son Mühür- Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, son dönemde adının çeşitli basın ve sosyal medya mecralarında asılsız haberlerle gündeme gelmesine ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Yıldız, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde bazı basın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında; Çiğli Belediyesi ve Başkanımız Onur Emrah Yıldız’ı hedef alan asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı haberler yer almaktadır. Bu haber ve iddiaların; gerçekle ilgisi yoktur, dayanaksızdır ve tamamen itibarsızlaştırma üzerine kurulan, art niyetli bir algı yönetimi çabası taşıdığı ortadadır."

Başkan Yıldız, belediyenin tüm iş ve işlemlerinin şeffaf ve mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü belirterek, karalama niteliğindeki haberler için hukuki haklarını kullanacaklarını ifade etti:

"Çiğli Belediyesi olarak; karalama niteliğindeki tüm haber içeriklerini reddediyor; hukuki haklarımızı kullanarak yayın sahipleri ile ilgili suç duyurusunda bulunacağımızın altını çiziyoruz. Halkımızın; belediyemiz çalışmalarına gölge düşürmek amaçlı bu tür girişimlere itibar etmeyeceğinden kuşkumuz yoktur."

Yıldız, belediyenin çalışmalarına yasalara uygunluk ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda devam edeceğini vurguladı.

Ne olmuştu?

Çiğli Belediyesi’ne yönelik tartışmalar, temizlik ve araç filosu ihalesi üzerinden alevlendi. İddia edilen bilgilere göre, belediye geçen yıl mayıs ayında 10 binek araç, çöp kamyonları, minibüs ve kamyonetleri kapsayan bir ihale düzenledi. İhaleye 13 firma teklif sunmasına rağmen, 11 teklif çeşitli gerekçelerle geçersiz sayıldı.

Sonuç olarak ihale, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde sanık olarak yer alan iş insanı Serdar Ocak’a ait Aras Katı Atık Yönetim Sistemleri şirketine verildi. Sözleşmenin süresi 730 gün, bedeli ise 330 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ihalenin maliyeti ve süresi, ilçede ciddi tepkilere yol açtı. İddiaya göre, yalnızca 2 yıllık kiralama için ödenen bu meblağ, araçların satın alınması halinde çok daha uygun olacaktı. Bir vatandaş, elindeki belgelerle belediye hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ayrıca, AK Partili meclis üyeleri de ihaleyi eleştirdi ancak belediye yönetimi bugüne kadar bu eleştirilere somut bir yanıt vermedi.

Kuşadası ihalesi ile benzerlik

Tepki çeken bir diğer konu, ihalede araç başına ödenen ücret oldu. Belediyenin sözleşme kapsamında her araç için aylık 312 bin 500 lira ödemeyi taahhüt ettiği öğrenildi. Bu rakam, Kuşadası Belediyesi’nde Serdar Ocak’ın yer aldığı sözleşmede araç başına ödenen 127 bin 250 lirayı iki katından fazla olarak aşıyor.