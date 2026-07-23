Son Mühür / İzmir’de hayata geçirileceği ifade edilen projelerden konut almak için peşin para ödeyen yüzlerce vatandaşı mağdur ettiği iddia edilen Azim Çelik Grup’tan söz konusu iddialarla ilgili neredeyse bir gün sonra yazılı açıklama geldi. İnşaat şirketi mağdur edildiğini belirten vatandaşa, “Azim Çelik Grup Şirketleri'nin temel yaklaşımı ve kurumsal taahhüdüdür ki; şirketimize güvenerek bizlerle yol yürüyen, yatırım yapan veya çalışan hiç kimse mağdur edilmeyecektir. Yaşanan geçici aksaklıklar ve zaman kayıpları en kısa sürede telafi edilecek, tüm hak sahiplerimizin mağduriyetleri eksiksiz bir şekilde giderilecektir” mesajı verdi.

Şirketin sosyal medyasından yayımlanan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Kurulduğu günden bu yana İzmir ve çevresinde inşaat ve farklı stratejik sektörlerde sürdürdüğü nitelikli projelerle tanınan Azim Çelik Grup Şirketleri olarak, son dönemde yaşanan gelişmeler karşısında kamuoyunu ve değerli hak sahiplerimizi en doğru şekilde bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Şirketimiz, piyasalarda yaşanan genel ekonomik dalgalanmalar nedeniyle geçici bir finansal kriz sürecinden geçmektedir. Ancak altını önemle çizmek isteriz ki; firmamız bu süreci tamamen geride bırakacak, tüm projelerimizi eksiksiz tamamlayacak gerekli ve yeterli ekonomik kaynaklara ve varlık yapısına fazlasıyla sahiptir. Yaşanan bu geçici durumun aşılması adına finansal ve operasyonel yapılandırma süreçlerimiz tamamlanmış olup, sahadaki çalışmalarımız hız kazanmaktadır.

“Hiçbir paydaşımız mağdur edilmeyecektir”

Azim Çelik Grup Şirketleri'nin temel yaklaşımı ve kurumsal taahhüdüdür ki; şirketimize güvenerek bizlerle yol yürüyen, yatırım yapan veya çalışan hiç kimse mağdur edilmeyecektir. Yaşanan geçici aksaklıklar ve zaman kayıpları en kısa sürede telafi edilecek, tüm hak sahiplerimizin mağduriyetleri eksiksiz bir şekilde giderilecektir.

“Maliklerimize beyanlarımız”

Aşağıda belirtilen projelere ilişkin mevcut durum tarafımızca detaylıca değerlendirilmiş olup, projelerin planlanan güncel ilerleme takvimi hazırlanmıştır. Sürecin başlangıcında yaşanan bazı yanlış anlaşılmaların giderilmesi amacıyla maliklerle görüşmelerimiz aralıksız şekilde devam etmektedir. Yaşanan finansal sıkıntılar nedeniyle oluşan olumsuz süreç ve bunun taraflar üzerinde oluşturduğu mağduriyet ile rahatsızlıktan dolayı derin üzüntülerimizi ifade ediyor, gösterilen anlayış ve sabır için teşekkür ediyoruz.”

Paylaşımın altındaki yorumlar bölümünün kapatılması ise dikkatleri çekti.

Neler yaşanmıştı?

İzmir’in Gaziemir ilçesi merkezli Azim Çelik isimli şirketin özellikle Buca ve Menemen’de yürüttüğü Wings, Vision, İzlife, Kardiyak, Mest, Olive Park ve Triem Konutları gibi farklı projelerinden konut aldıklarını ifade eden vatandaş, peşin para ödedikleri halde inşaatların başlamadığını veya yarıda kaldığını, kira garantisi ile satın aldıkları evlerin kira getirilerinin ödenmediğini, tapularının verilmediğini, kapora iadelerinin yapılmadığını öne sürmüştü. Vatandaş, şirket yetkililerinin telefonları dahi açmadığını, satış ofislerinde ise muhatap bulamadıklarını ifade ederken şirketin Menemen'deki inşaat ofisi önünde toplanan bazı vatandaş da önceki gün eylem düzenlemişti.