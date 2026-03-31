Son Mühür- DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur, 19 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve Bergama’nın merkez mahallelerini kapsayan arazi toplulaştırma kararı üzerine kapsamlı bir değerlendirme paylaştı.

Kararı Bergama tarımı için bir dönüm noktası olarak tanımlayan Uygur, modern sulama sistemlerine geçişin önemine vurgu yaparken, pamuk üreticisinin beklediği su müjdesinin verilmesi gerektiğini belirtti.

Bergama tarımında yeni dönem

Başkan Uygur, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bergama’da başlatılan toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin bölge ekonomisi için hayati önem taşıdığını ifade etti. Geleneksel yöntemlerin terk edilmesi gerektiğini belirten Uygur, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreç, yüzey kanallarıyla yapılan ve ciddi su kayıplarına yol açan eski anlayıştan; modern, kapalı ve basınçlı sulama sistemlerine geçişin somut bir adımıdır. Kestel Sulaması’nın da bu kapsama alınması, verimliliği artıracak ve su kaynaklarımızı koruyacaktır."

Mansap Ovaları Projesi ve Bakırçay Havzası

Daha önce Yeniköy, Bozköy, Eğrigöl ve Aşağıkırıklar bölgelerinde başlatılan çalışmaların Mansap Ovaları Projesi çerçevesinde genişletilmesini olumlu bulduklarını söyleyen Uygur, Bakırçay Havzası genelinde suyun planlı ve sürdürülebilir yönetilmesi gerektiğini hatırlattı.

Pamuk üreticisi belirsizlik içinde: "Su verilmeme kararı riskli"

Olumlu gelişmelere rağmen çiftçinin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Aybar Uygur, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından bazı bölgelere baraj suyu verilmeyeceğine dair yapılan ön bildirimin tarımsal üretimi tehdit ettiğini söyleyen Uygur, "Özellikle pamuk üreticilerimiz ciddi bir risk altında.

2025 sonrası artan yağışlar ve 2026-2027 sezonu için yükselen baraj doluluk oranları aslında umut verici. Doğru bir planlama ve akılcı su politikalarıyla bu krizin önüne geçilebilir" dedi.

DEVA Partisi'nden çözüm odaklı 4 maddelik çağrı

DEVA Partisi tarım ve su politikalarına yönelik acil çözüm önerileri sundu:

Tahsise kapalı alanlar: Bu kararların tarımsal üretim gözetilerek yeniden gözden geçirilmesi.

Kuyu denetimi: Kaçak kuyuların engellenmesi, mevcut izinsiz kuyuların ise kayıt altına alınarak etkin biçimde denetlenmesi.

Çiftçi mağduriyeti: Zorunluluktan kuyu açan üreticiler için geçici düzenlemeler yapılarak mağduriyetlerin giderilmesi.

Modernizasyon: Tarımda su verimliliğini artıran modern sulama sistemlerinin hızla yaygınlaştırılması.

"Su sadece hayat değil, aynı zamanda ekonomidir"

Açıklamasının sonunda suyun hem tarımda hem de sanayideki kullanımına dair denetimlerin artırılması çağrısında bulunan Uygur, toplum genelinde su tasarrufu bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Uygur, "Su hayattır; yaşamımızın ve ekonomimizin temelidir. DEVA Partisi olarak çiftçimizi destekleyen ve geleceğimizi güvence altına alan politikaların kararlılıkla takipçisi olacağız" diyerek sözlerini noktaladı.