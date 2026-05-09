Ege’nin incisi İzmir, Anneler günü heyecanıyla çiçeklere büründü. Kesme çiçek üretiminde ülkenin önemli şehirleri arasında yer alan İzmir’de, Anneler Günü vesilesiyle yaklaşık 8 milyon dal çiçek yurdun dört bir yanındaki anneleri sevindirmek için yola çıktı.

“Üretimde Türkiye’de ikinci sırada”

Türkiye’de her yıl milyonlarca tohum toprakla buluşurken; üretilen çiçeklerin başında gül, karanfil, kasımpatı ve gerbera geliyor. Özellikle İzmir özel günlerdeki yüksek talebi karşılama noktasında güçlü bir role sahip. İzmir’de yaklaşık 3 milyon metrekareye vran üretim sahalarında neredeyse 25 farklı çiçek türü açıyor. Yoğunluk, mis kokulu Balçova Çiçek Borsası’nın rakamlarına da yansıyor. Normal günlerde yarım milyon seviyelerinde seyreden satış rakamları, Anneler Günü öncesi üç katına çıkarak zirveye oturdu. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, “Mezatta bu günlerde satış 3 kat artıyor. Normalde günlük 500 bin civarı bir satış var. Bu günlerde satış 1,5-2 milyon civarında bir kesme çiçek satışımız oluyor. Türkiye'nin dört bir yanına gidiyor. Burası en önemli mezat alanlarımızdan biri. İzmir üretimde Türkiye'de ikinci sırada. Özellikle gül gibi diğer çeşitlerde de birinci sıradayız. Türkiye'nin bütün coğrafyasına buradan çiçeklerimizi dağıtıyoruz. İnşallah çiçeğe ulaşan kişileri de mutlu ediyordur” dedi.

“Üretim ve talebin olması gerek”

Sektörün İzmir’deki ağırlığına dikkat çeken İzmir Ticaret Odası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Ev Hayvanları Grubu Meslek Komitesi Başkanı Ali Osman Öğmen de “Çiçek acıyı da azaltan, sevgiyi de büyüten evrensel bir elçidir. Müzik, spor gibi çiçeğin de yerini hiçbir şey değiştiremez. Borsada, mezatta özellikle arz talep dengesi önemli yani üretimin yeterli olması ama talebin de olması gerek” ifadelerini kullandı.

“En az 4-5 kalite gül çeşidi var”

Piyasadaki fiyat çeşitliliğine ve sevkiyat rakamlarına da değinen Öğmen, “Mezatta en az 4-5 kalite gül çeşidi var. Güllerin farklı renkleri, 30 ila 70 santimetre boyunda olanlar var. Gül fiyatları kalitesine göre demeti 700 ile 1500 lira arasında değişebiliyor. Bir demette 20 tane var. En çok alınan şebboy demet fiyatı 400-500 lira arası. Krizantem 350-400 lira... İzmir'den Türkiye'ye şu 3-4 gün içinde yaklaşık 8 milyon dal çiçeği göndermenin mutluluğunu bir İzmirli olarak üreticilerimizle yaşıyoruz” diye konuştu.