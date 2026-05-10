Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Anneler Günü kapsamında Balçova Adalet ve Demokrasi Parkı’ndan canlı yayınlanan bir programa konuk oldu. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in de yer aldığı etkinlikte, parktaki vatandaşlara kırmızı güller dağıtıldı. Program sırasında "Anadolu’nun Anaları" isimli şiiri seslendiren Başkan Tugay, duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Etkinlikte ayrıca Balçova Belediyesi Afife Sanat Çoksesli Korosu ve Grup Laçin sahne alırken, halk oyunları gösterileriyle İzmir'in kültürel renkleri öne çıkarıldı.

"Zübeyde Hanım bizim en büyük emanetimiz"

Konuşmasına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı anarak başlayan Tugay, anıt mezarın Karşıyaka’da bulunmasının İzmir için büyük bir onur olduğunu belirtti. "Zübeyde Hanım İzmir’e, Karşıyaka’ya, bizlere emanettir" diyen Tugay, İzmir'in Atatürkçü kimliğini vurgulayarak tüm annelere minnet duyduğunu ifade etti. Şehit aileleri ve gazilerle olan bağını da dile getiren Başkan, gazi olan rahmetli babasının mirası gereği bu camiaya her zaman yakın olacağını söyledi.

Balçova’da Jeotermal ve İnciraltı atama hazırlanıyor

İlçenin turizm ve jeotermal potansiyeline dikkat çeken Başkan Tugay, çocukluk ve gençlik yıllarının Balçova’da geçtiğini hatırlattı. Eskiden sadece birkaç kuyudan faydalanılan termal kaynakların bugün binlerce evi ısıttığını belirten Tugay, yeni İnciraltı planlamasıyla bölgede jeotermal odaklı bir kalkınma yaşanacağını müjdeledi. Balçova’nın doğasının ve kaynaklarının İzmir halkı için büyük bir kazanç olduğunu sözlerine ekledi.

Teleferik 19 Mayıs’ta ücretsiz olacak

Yayında gelen talep üzerine Balçova’daki teleferik tesislerinin kullanımıyla ilgili bir sürprize imza atıldı. Annelerin tesislerden ücretsiz yararlanması önerisini genişleten Başkan Tugay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda teleferiğin sadece annelere değil, tüm vatandaşlara ücretsiz hizmet vermesi için meclis kararı alacaklarını duyurdu. Bu açıklama alandaki katılımcılar tarafından alkışlarla karşılanırken, program annelerle çekilen toplu hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

