Son Mühür - Balçova Belediyesi, kent genelindeki hizmet kapasitesini artırmak amacıyla araç filosunu yeni araçlarla takviye etti. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyeye tahsis edilen çöp kamyonu ile ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından hibe edilen çevreci otobüs, Balçova’da kullanılmak üzere belediye filosuna katıldı.

Yeni araçların özellikle ulaşım, temizlik ve saha hizmetlerinde belediyenin çalışmalarına önemli katkı sunması hedeflenirken, yatırımların yalnızca öz kaynaklarla değil, kurumlar arası dayanışma ve iş birliğiyle de desteklenerek sürdürüldüğü belirtildi.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, ilçeye kazandırılan yeni araçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Balçova’nın ihtiyaçlarını biliyor, kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanarak kentimize yeni hizmet araçları kazandırıyoruz. Kamu kurumlarımızla kurduğumuz güçlü dayanışma sayesinde araç filomuzu her geçen gün büyütüyor, hizmet gücümüzü artırıyoruz. Daha temiz, daha hızlı ve daha güçlü bir Balçova için çalışmaya devam edeceğiz.”