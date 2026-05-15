Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, toplu açılış ve lansman programları kapsamında İzmir’e geldi. Yoğun programına Bayraklı’da başlayan CHP’li Özel, Bayraklı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi’nin açılış törenine ve yeni araç filosu tanıtımına katıldı.

Vekillerden düşük katılım

Etkinliğe Özel’in yanı sıra, CHP İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Deniz Yücel, Gökçe Gökçen, Seda Kaya Ösen, İzBB Başkanı Cemil Tugay, Vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, ilçe belediye başkanları, ve çok sayıda partili katıldı.

Zeyrek: Özel, çocuklarımın amcası, benim abim

Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, “ Bugün Bayraklı’da açılında olmak beni hem çok özel hissettiriyor hem de çok duygulanıyorum. Ferdi’nin vefatından çok kısa bir süre sonra futbol turnuvasına katıldım. O gün ilk defa bir topluluğa çıktım. O gün zor ayakta durarak, ağlayarak katıldım. Böyle bir güzel yapıyı eşimin adına yapılmasında dolayı teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Özgür Özel, Ferdi’nin dostu, yol arkadaşı, çocuklarımın amcası, benim abim. Bu süreçte bizi hiç yalnız hissettirmediği için, dostluğu, samimiyeti için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Özel’den meslek fabrikası üzerinden AK Parti’ye sert çıkış

İzmir programının ilk durağı Bayraklı’da konuşan CHP Lideri Özgür Özel, “Bugün Manisa’da oldukça hasta bir şekilde kalktım. Adım atacak hali yok. Ama sevgili annemin sözü aklıma geldi. Ben hasta olunca, İzmir’e gidince iyileşirsin diyordu. İzmir’e geldim iyileştim. 15 Mayıs’ta güneşli, güzel bir günde Bayraklı, İzmirli hemşerilerimle birlikte olmaktan keyif aldım. Bugün İzmir’de yeni açılışlar yapmaya geldik. Maalesef Meclis’te çıkarken kanun uyarmıştık. Kamu yararına değil, çekemezlik ifadesini söylemiştik. İzmir’deki meslek fabrikasının, geçmişinde vakıf izi olan vakıfın, iktidar eliyle alınmasını yaşıyoruz. Meslek fabrikası un fabrikası olarak kullanmış, Atatürk tarafından kamuya daha sonra İzBB’ye tahsis edilmiş. Kamu yararına kullanılan, 530 kurs verildiği, binlerce kişinin istihdam alanı bulduğu sosyal demokrat proje. Bu projenin yapıldığı binayı devletin polisi işle gelenler şimdi de içini boşaltmaya çalışanlar seçimde gelip İzmir’i seviyoruz, oyu bize verin deyip seçimde kazanamayınca hırslananlar, kin duyanlardır. Bu konuda her birimizin gösterdiği hassasiyet farkındalık AK Parti’nin gerçek yüzünü herkese göstermiştir. Bu kötülük akıllarına nereden geliyor deyince, İstanbul’da Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı var. CHP’li Belediye Başkanlarımız tarafından restorasyon gerçekleştirildi, turist akımı, giriş ücreti ve kaynak yaratan hale geldi. Önce Galata Kulesi’ni İBB’nin elinden aldılar. Yerebatan Sarnıcı da cazibe merkezi hale gelince, biz silkeliyoruz, onlar kaynak buluyor diye, geçmişinde vakıf izi olan her yere el koydular. Çalışan, gayret gösterenler CHP’liler. Bu başarıyı kıskananlar, bunlar başarmasın, hizmet etmesin diye hasetlik yaratan bunlar. Meslek Fabrikası kuşatılmış durumda ve hizmet veremiyor. Bıraksalar hizmet verecek. Ne yapmak istediklerini söylesinler. İstanbul’daki en güzel iskeleleri TÜGVA’ya Okçuluk vakfına vermişler. İşletseler gelir elde edecekler. Ama çocukların yönettiği maksatlı vakıflara devretmişler” dedi.

“İktidar partisindeki gücünü hizmeti durdurmak için kullanıyor”

CHP’li belediye başkanlarının arı gibi çalıştığını söyleyen Özel, “Biz İzmir’e geldiğimizde talepleri gördük. Cumhuriyet tarihinde 6 belediye başkanı vardı bugün İzmir’de 8 tane var. Genç belediye başkanları isteniyordu şimdi İzmir’de 14 tane genç belediye başkanı var. Arı gibi çalışıyorlar. Milletten karşılığını, hükümetten zulüm görüyorlar. Cumhuriyet’i cumhuriyet yapan değerin olduğu, Zübeyde Hanım’ın kabrinin olduğu şehirdesiniz. Yoksul ailelerin evlatları gelecek bu şekilde siyaset yapacak, başarılı olacak siz de onlara engel olmaya çalışacaksınız, bu şehre verilecek tahsisleri durduracaksınız. Ya ben, partimde bir noktaya geldim, milletvekili oldum, grupbaşkanvekili oldum, şimdi genel başkan oldum. Manisa’da çöp üstüne çöp, taş üstüne taş koyacak olsalar ben baş destekçisi oldum. Adam partisinde, hasbelkader iktidar partisinde önemli görevlere gelmiş, oradaki gücü şehrindeki hizmetleri durdurmaya kullanıyor” dedi.

“Seçim kaybedersem bir dakika durmam”

Özel, "Bir yandan hizmet görülüyor, takdir görüyor. Bu takdirler iktidar tarafından fark edilince belediye başkanlarımıza saldırıyorlar. Ülke çarpık zihniyet işgali altındadır. Sandığı ortadan kaldıramadığı için yenemediği partinin geleceğine darbe yapmaya çalışan iktidarın zulmü altınadıdr. Alın terinin karşılığını vermeyenlerin, Türkiye’deki en kıymetli emeklilerin haklarını vermeyenlerin işgali altındadır. Buraya kim geldiyse, o sandıkta seçimle görevle geldi. Kendine güvenen varsa koysun sandığı önümüze, çıksın karşımıza. Bugün Türkiye’de boşalmış sandalyelerin yerine gel anayasa yap diyor. Fellik fellik sandıktan kaçıyor. Koyalım sandığı millet ne diyor görelim. Erken seçim geleceği için ara seçimden kaçıyor. CHP’de haksızlık, yalan dolan var diyor. Seni öven TRT varsa ,uyurken sayıklayan halini veren 30 tane TV kanalım var. Millet bu dediklerine inanıyorsa seni seçer. Rahat edersin, ben de seçim kaybedersem bir dakka bile durmam. Bu millete güveniyorsanız, çıkın karşına. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum, kaçmayıın, korkmayın. Patron millet, milletin dediği olur” diye konuştu.