Son Mühür / Atakan Başpehlivan - Emine Kulak- Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, CHP lideri Özgür Özel'in de katıldığı Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

İrfan Önal: İlçenin geleceğini kurtarmak istiyoruz

Açılış töreninde yoğun programa rağmen spor kompleksinin açılışına katılan CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür eden Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Yoğun programına rağmen bizleri yalnız bırakmayan genel başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün burada yalnızca bir açılış değil ilçenin geleceğine dair güçlü iradeyi hep birlikte ortaya koyuyoruz. Burası emeğin ve sorumluluk duygusunun bir sonucudur. Bizlere yalnızca makam değil, halkın sorunlarını çözme yetkisi verildi. Biz ilçede günü kurtaran değil, geleceği kurtaran bir anlayış ile yola çıktık." dedi.

"Toplumun nefes alacağı bir tesis"

Ayrıca, yerel yönetim anlayışında hiç bir zaman mazaret üretmediklerini aktaran ve merhum Başkan Ferdi Zeyrek hakkında düşüncelerini paylaşan Başkan Önal, şu ifadeleri kullandı: "Mazaret üretmedik, kaynakları doğru kullanarak çalıştık. Biz biliyoruz güçlü belediyecilik halka kesintisiz hizmet ulaştırmaktır. Bugün gördüğünüz her hizmette çalışanlarımızın emeği vardır. Daha nice güzel hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz.

Bu kent daha iyisini hak ediyor. Bazı insanlar dokundukları hayatlara anılırlar, bugün onun adını yaşayan tesisi açarken bir umudu büyütüyoruz. Burası toplumun nefes alacağı bir merkeze dönüştü. Burada gençler dayanışmayı öğrenecek, tam da Ferdi başkanın istediği gibi."