Son Mühür / Atakan Başpehlivan - Emine Kulak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bayraklı'da belediye bünyesinde hizmete gerçekleşen Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cemil Tugay: Halkın ihtiyaçlarını çözmekten gurur duyuyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı açılış programında CHP'li belediyelerin her alanda vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığını aktaran ve Bayraklı'nın çok kıymetli bir ilçe olduğundan bahseden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "CHP’li belediyeler olarak her alanda halkın ihtiyaçlarını gözetmekten gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu açılış programının ilk durağındayız. Bayraklı insanların çok kıymetli olduğu bir ilçemizdir. Buraya yapılacak hizmetleri özenle yapmaya çalışıyoruz. İrfan başkan göreve gelirken, yaptığı işe sahip çıkacağını çok iyi biliyordum." diye konuştu.

"CHP'li belediyeler arı gibi çalışıyor"

Ayrıca, CHP'li belediyelerin arı gibi çalıştığının altını çizerek geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek hakkındaki düşüncelerini anlatan Başkan Tugay, "Geçen yıl zamansız kaybettiğimiz Ferdi Zeyrek'in adını anarak açılışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Burası dört mahallenin ortak kullanım alanı olarak hizmet verecek, burada aktif bir spor alanı oluşturuldu. Burası İzmir’de sporun kalbinin attığı yerlerden biri olacaktır. 19 Mayıs yaklaşırken, Atatürk'ün mirasına yakışır bir tesis açılıyor. CHP'li belediyeler arı gibi çalışıyorlar. Bugün İzmir’deki açılış programımıza kimse kayıtsız kalamayacak. O işlerden biri de Bayraklı Belediyesi'nin ilçe hizmetine aldığı 38 yeni araçtır. Sosyal Demokrat belediyeler olarak halkımızla yan yana yürümeye devam edeceğiz. Biz ilçeyi deniz ile kavuşturup, Bayraklı'yı İzmir' in göz bebeği yapacağız." dedi.

"Zahmet olacak ama Millet Bahçesi'ni yapın"

Son olarak, Bayraklı'da tamamlanmayan Millet Bahçesi ile ilgili iktidarı topa tutan Cemil Tugay, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Zahmet olacak ama iktidar Bayraklı'da şu Millet Bahçesi'ni yapsın da görelim. Kendi yapmadıkları şeyleri utanmadan yapmış gibi kamuoyuna gösteriyorlar."