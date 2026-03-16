İzmir’in Urla ilçesinde bulunan Uzbaş Arboretum, son dönemde doğa severlerin sıkça konuştuğu yerlerden biri haline geldi. Şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için adeta saklı bir bahçe gibi duran bu alan, yaklaşık 80 dönümlük geniş bir araziye yayılıyor. Arboretumu ziyaret edenler, yürüyüş yaparken farklı bitki türlerini görme fırsatı buluyor, bazen de durup sadece doğanın sesini dinliyor.

Bostanlı’dan yaklaşık 45 dakikalık bir yolculukla ulaşılabilen Uzbaş Arboretum, Urla Barbaros Köyü yolu üzerinde yer alıyor. Kendi aracıyla gelen ziyaretçiler için yolculuk oldukça rahat sayılıyor. Küçük bir giriş ücretiyle kapıları açılan arboretumda gezerken dinlenmek isteyenler için bir kafe de bulunuyor.

Doğanın içinde geniş bir keşif alanı

Uzbaş Arboretum yalnızca bir fidanlık olarak görülmüyor. Birçok ziyaretçi burayı küçük bir botanik müzesi gibi değerlendiriyor. Farklı iklimlerden gelen ağaç ve bitki türleri arboretumun çeşitli noktalarında görülebiliyor.

Zeytin ağaçları, çam ve meşe türleri, orman gülleri ve bazı egzotik bitkiler bu alanda bir arada bulunuyor. Mevsimler değiştikçe arboretumun görüntüsü de değişiyor. İlkbaharda renkler daha canlı oluyor, sonbaharda ise sarı ve kahverengi tonlar öne çıkıyor.

Bu yüzden doğa fotoğrafı çekmeyi sevenler için burası ayrı bir anlam taşıyor. Ağaçların arasından süzülen ışık bazen çok farklı kareler yakalamayı sağlıyor. Ziyaretçiler çoğu zaman aynı noktada bile farklı görüntüler elde edebildiklerini anlatıyor.

Sessizlik ve huzur arayanların uğrak noktası

Arboretumun en dikkat çeken yönlerinden biri de sakin atmosferi. Şehir merkezindeki kalabalık ve gürültüden uzak olması burayı cazip hale getiriyor. Ziyaretçiler ağaçların gölgesinde yürüyüş yaparken kuş seslerini duyabiliyor, zaman zaman durup çevreyi izliyor.

Sabah saatlerinde gelenler için ortam daha da sessiz oluyor. Doğanın içindeki bu sakinlik, pek çok kişiye göre zihni dinlendiren bir deneyim sunuyor. Bazı ziyaretçiler ise burayı sadece kısa bir yürüyüş için değil, doğanın içinde biraz zaman geçirmek için tercih ediyor.

Urla’nın doğal atmosferiyle birleşen bir rota

Uzbaş Arboretum’un bulunduğu Urla bölgesi, doğal ve tarihi dokusuyla da biliniyor. Arboretumu gezen ziyaretçiler çoğu zaman günü yalnızca burada bitirmiyor. Bölgedeki zeytinlikler, köyler ve organik ürünlerin satıldığı pazarlar da dikkat çekiyor.

Urla çevresinde dolaşanlar hem doğayı hem de bölgenin kültürel atmosferini aynı gün içinde deneyimleyebiliyor. Bu durum, Uzbaş Arboretum’u hafta sonu rotaları arasında öne çıkaran önemli nedenlerden biri olarak görülüyor.

İzmir’in saklı köşelerinden biri

Uzbaş Arboretum, İzmir’de henüz herkes tarafından bilinmeyen ama keşfedenlerin tekrar gelmek istediği yerlerden biri olarak anlatılıyor. Geniş alanı, farklı bitki türleri ve sakin atmosferi sayesinde doğa ile baş başa kalmak isteyenler için iyi bir alternatif sunuyor.

Şehirden biraz uzaklaşıp nefes almak isteyenler için bu arboretum, kısa bir yolculukla ulaşılabilecek bir kaçış noktası gibi görünüyor. Buraya gelenler çoğu zaman aynı şeyi söylüyor: İnsan bazen sadece yürümek ve biraz doğaya bakmak istiyor. Uzbaş Arboretum da tam olarak bu ihtiyaca cevap veren yerlerden biri sayılıyor.