Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kaybederek 13.974,14 puandan, BIST 30 endeksi ise yüzde 1.02 azalışla 15.914 puandan tamamladı.

193,4 milyar liralık işlem hacminin olduğu BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 96.84 puan azaldı.

Endeks haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.26'lık yükselişle 14.010 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalarda endişeli hava dağılımış değil...



ABD Başkanı Trump'ın bu hafta içinde 60'a yakın ülkeye ek gümrük vergisi uygulayacağı haberleri piyasalardaki endişeli havayı daha da büyüttü.

Asya borsaları yatay bir seyi izledi. Japon Nıkkei endeksi yüzde 0.18 değer kaybederken, toparlanma sinyalleri veren Güney Kore Kospi endeksi ise yüzde 0.80 değer kazandı.

Çin'in Shangay endeksini yüzde 0.19 değer kaybettiği görüldü.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



4 bin dolara kadar geri çekilmesinin ardından toparlanma sinyalleri veren ons altın 4.130 dolardan, gram altın 6.279 liradan,

gümüş 59.65 dolardan,

yüzde 1.30 yükselişin ardından Brent petrol 92.10 dolardan,

yüzde 0.70 değer kaybeden Bitcoin 65.931 dolardan alıcı buluyor.