Son Mühür- AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği "Bağımlılıkla Mücadelede Medyanın Rolü" panelinde konuştu. Özgür Özel'in İzmir'de yaptığı bir konuşmada kendisine söylediği "hasbelkader bir yere gelmiş" sözünü hatırlanan İnan "kimin hasbelkader bir yerlere geldiği belli oldu" diyerek cevap verdi.

Rahmi Koç açıklamasına tepki

"Dün şehrimizde özel bir sağlık kuruluşunun açılışında gerçekleşen çirkin mesnetsiz ve gerçekten de tüm şekli ile içeriği itibari ile davranışları itibari ile asla tasvip edemeyeceğiz fıkra görünümlü o çirkin sözleri şiddetle kınadığımızı lanetle ve topyekûn reddettiğimiz de buradan ifade etmek istiyorum. Hiçbir makam hiçbir statü hiçbir zenginlik etnik köken ayırt etmeksizin bir Kürt genci olarak söylüyorum; bu milletin hiçbir ferdini hiçbir rengine hakaret etme Hakkını kimseye tanımaz. O noktada söylenen tüm sözleri topyekûn reddediyoruz, kınıyoruz, lanetliyoruz. Bu noktadaki inşallah tavrımızın zaten parti sözcümüz gerekeni açıkladı. Bu talihsiz olayı da reddettiğimizi kınadığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Her bir kadınımız her bir annemiz bizim başımızın tacıdır bu böyle olmaya devam edecek. Hiçbir kadınımıza hiçbir annemizin hiçbir rengimizin asla elitist kibirli hakarete maruz bırakmamak için 25 yıldır çalışıyoruz çalışmaya devam edeceğiz."



Hakkında söylenen 'hasbelkader makam sahibi oldu' açıklamasına cevap

"Bayram öncesinde buraya bir arkadaş geldi şu an Manisa milletvekili tabi bayram öncesi olduğundan dolayı biz de çok cevap veremedik sosyal medyadan tepkimizi koyduk ama genç arkadaşlarımızla o duygumuzu buradan paylaşalım. Şahsım için şöyle bir şey söyledi. Hasbelkader Partisi’nde bir yerlere gelmiş ve İzmir‘le ilgili işleri tıkıyor dedi. Şimdi benim hasbelkader gelmediğime, tırnaklarımla İzmir gençlik kollarından itibaren çalışa çalışa geldiğime Yine Atilla Bey’le Ceyda Hanım belediye başkanımız yol arkadaşlarımız bunlar hep şahit. 14 senelik bir mücadele sonucunda partimizin bir neferi olarak şu anda da Genel Sekreter olarak çalışıyorum. Ama bayram öncesi bize hasbelkader partisinde bu göreve geldi diyenler bayram önceki sorumluluklarına bakıyorum da bugünkü sorumluluklarından ayrılmışlar. Rüşvetle elde ettikleri Genel başkanlık koltuğundan bugün artık sıyrılıp Manisa milletvekili olarak yollarına devam ediyorlar. Öyle zannediyorum ki böyle makamlara kimin hasbelkader geldiği kimin rüşvetle geldiği kimin ise alınteri ve gayretle geldiğini İzmirli gençlerde Manisalı hemşehrilerimiz az çok bilir. Bu nedenle bulunmuş oldukları koltukları her türlü yolsuzluk irtikap ve rüşvetle boyut kazandıranların elbette bu konularda kararlı bir duruş sergilemediklerini biliyoruz beklemiyoruz"