İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma dahilinde, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri FETÖ'nün yeni eğitim yapılanmasına ağır bir darbe vurdu.

İzmir merkezli olmak üzere toplam 12 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, örgütün güncel faaliyetleri bir bir ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan 80 kişiden 41’i, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Işık Evleri' Yeniden Aktif Edilmiş

Emniyet güçlerinin uzun süredir üzerinde çalıştığı istihbarat çalışmaları, örgütün faaliyetlerini "öğrenci evi" adı altında sürdürdüğünü kanıtladı.

Kamuoyunda "Işık Evi" olarak bilinen bu adreslerin, örgüt tarafından tekrar aktif olarak kullanıldığı tespit edildi.

İzmir’de tespit edilen 22 ayrı hücre evinde, öğrencilerin barınma, yemek ve diğer tüm giderlerinin örgüt kasasından karşılandığı belirlendi. Bu evlerin, sıkı gizlilik kurallarıyla yönetildiği de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Gizlilik için yeni yöntemler geliştirmişler

Soruşturma dosyası, örgütün yakalanmamak için uyguladığı yeni yöntemleri de ortaya koydu. Özellikle hücre evlerinden sorumlu olan 6 kişinin, kendilerini gizlemek için kod isimler kullandıkları öğrenildi.

Örgütsel para trafiğini gizlemek için çeşitli maskeleme yöntemleri kullandıkları belirlenirken, bazı isimlerin "yurt dışı gezisi" adı altında örgütün yurt dışındaki eğitim kamplarına katıldıkları ortaya çıkarıldı.

41 tutuklu, 23 adli kontrol

İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları biten 80 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılamalar sonucunda:

41 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 15 kişi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Ayrıca, hakkında önceden kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi doğrudan cezaevine teslim edilirken, firari durumda olan 1 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.