Son Mühür / Yağmur Daştan – Hüseyin Demir - Buca Belediyesi’nde belediye başkanı Görkem Duman’ın tutuklanarak görevden alınması sonrası belediyede başkan vekili seçimi yaşandı. CHP’nin adayı Hüseyin Benzer ve Cumhur İttifakı’nın adayı Veli Balyemez’in yarıştığı seçimde, üçüncü turda oyların salt çoğunluğunu alan CHP’li Benzer, başkan vekili seçildi. Belediye önünde toplanan kalabalık CHP’li Benzer’in başkan vekili seçilmesini alkış ve sloganlarla kutlarken; CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve başkan vekili seçilen Hüseyin Benzer, açıklamalarda bulundu.

İl Başkanı Güç: Uzun zaman sonra ilk defa mutlu bir açıklama yapıyoruz

“Uzun zamandır bizler olumsuz giden tabloda, tüm meclis üyelerimiz İzmir’in ve Buca’nın iradesine sahip çıkıp Görkem Başkanımızın yanında durarak yeni başkan vekili seçtiklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyoruz” sözleriyle açıklamalarına başlayan İl Başkanı Güç, “Uzun zamandır ilk defa mutlu bir açıklama yapıyoruz, alışkın değiliz artık. Buca’nın tüm seçmenlerine sahip çıktık. İzmir iradesine sahip çıktı, Buca iradesine sahip çıktı. Buca Belediye Başkanımız Görkem Duman yalnız değildir, ona çok selam gönderiyoruz. Ona sahip çıktığımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Görkem Duman geri gelene kadar Buca’yı temsil edecek Hüseyin Başkanımız. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Tugay: Buca’ya daha da yakın olacağım

İzBB Başkanı Cemil Tugay da “Sizler aşağıda slogan atarken yukarıda sesiniz duyuluyordu. En güzel cevabı bugün Buca meclisi verdi. 25 tane aslan yürekli, dürüst arkadaşımızla beraber üç turda tek bir fire vermeden Buca halkının Buca Belediyesi’ne ve CHP’ye verdiği emaneti gözümüz gibi koruyup sahipleneceğimizi ortaya koyduk. Bugün sadece şunu konuştuk: Buca halkı bize güvendi, Buca’yı Görkem Başkan’a emanet etti. Bu emanet bizim namusumuzdur. Herkes kenetlendi. Buca’ya her zamandakinden daha fazla yakın olacağım. Kimse zannetmesin ki Buca’yı yarı yolda bırakacağız. Sonuna kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz. Başkan vekilimiz, meclis üyelerimiz kime o yetkiyi verdiyseniz emanetimizi namusumuz bilip sonuna kadar sahip çıkacağız. Yazıldı, çizildi saçma sapan hikayeler üretildi ama 25 meclis üyemiz aslan gibi arkamızda durdu. Bundan sonra Hüseyin Başkan ile beraber Buca için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Çok çalışarak çok hizmet vereceğiz”

Başkanvekili Hüseyin Benzer de “bu günümüzde yanımızda olduğumuz için teşekkür ederim. Bu bayrak Görkem’in bayrağını sayemizde devam edecektir. Çok çalışarak çok hizmet vereceğiz. Dilerim ki başkan en kısa zamanda aramızda olacak. En iyi hizmeti halkamıza götüreceğiz” diye konuştu.