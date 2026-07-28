Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren Göztepe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Dennis, Arda Okan ve Juan gibi oyunculara gelen teklifler değerlendirilirken, en ciddi girişim Brezilyalı futbolcu Juan için yapıldı. Rusya temsilcisi CSKA Moskova, 24 yaşındaki golcü oyuncuyu kadrosuna katmak amacıyla Göztepe yönetimiyle görüşmelere başladı. Göztepe formasıyla çıktığı 60 maçta 19 gol atıp 8 asistlik performans sergileyen Juan için Rus kulübünün şartları zorladığı öğrenildi.

Göztepe 18 milyon euro istiyor

Transferde bonservis bedeli üzerinden pazarlıklar devam ediyor. Göztepe yönetimi, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Fransız ekibi Lille'in yaptığı 18 milyon Euro'luk teklifi reddetmişti. İzmir temsilcisi, Brezilyalı yıldız için yine 18 milyon Euro bonservis bedeli belirledi ve bu rakama ulaşılması halinde satışa onay vereceğini iletti. CSKA Moskova'nın ise talep edilen bu ücreti yüksek bulduğu, tarafların ortak bir noktada buluşması halinde transferin kısa sürede netlik kazanacağı kaydedildi.