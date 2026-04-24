Son Mühür- Bu hafta içinde son işlemlerini Çarşamba günü gerçekleştiren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0.28 düşüşle 14.335 puandan kapatmıştı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili nedeniyle verilen bir günlük molanın ardından endeks haftanın son işlem gününe yüzde 0.04'lük yükselişle 14.340 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Asya'da Japonya hariç hava negatif...



Hürmüz Boğazı merkezli küresel gerilimlerin enerji piyasasında yarattığı dalgalanma Asya borsalarında Japonya hariç havayı negatife çevirdi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 4.682 dolardan, gram altın 6.779 liradan,

gümüş 74.96 dolardan,

yüzde 0.40'lık yükselişle Brent petrol 105.44 dolardan,

Bitcoin 77.933 dolardan işlem görüyor.

