İzmir'in Selçuk ilçesindeki Pamucak Sahili'nde, kıyıya vurmuş bir erkek cesedi bulundu. Oteller bölgesinde deniz kenarında hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme başlatıldı.

Soruşturmanın seyrini değiştirebilecek iddia

Jandarma ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre, hayatını kaybeden kişinin yaklaşık 60 yaşlarında bir erkek olduğu tahmin ediliyor. Üzerinde gömlek, pantolon ve ayakkabıları bulunan şahsın üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmadı. Ölümün ilk etapta boğulma sonucu gerçekleştiği değerlendirilse de ortaya atılan bir iddia soruşturmanın yönünü değiştirdi. Kıyıya vuran cesedin boynunda tel bulunduğu öne sürüldü. Bu iddia üzerine ekipler incelemelerini derinleştirdi.

Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek

Cumhuriyet Savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu sahil şeridinde detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Çevredeki delillerin toplanmasının ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin saptanması ve kimlik tespiti yapılabilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, cesedin kimliğini belirlemek amacıyla bölgedeki kayıp şahıs başvurularını incelemeye aldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

