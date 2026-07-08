Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de Temmuz ayıyla birlikte etkisini artıran kavurucu sıcaklar, tarımsal üretimin merkezlerinde hasat mesaisini adeta bir hayatta kalma mücadelesine dönüştürdü. Meteoroloji verilerine göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, tarım arazilerinde hissedilen 40 dereceye yakın sıcaklıkla birleşerek çalışma koşullarını ağırlaştırıyor. İzmir’in birçok ilçesinde meyve, sebze hasadı için gün doğmadan tarlalara giren mevsimlik tarım işçileri günde 9 ila 12 saati bulan zorlu mesai harcıyor. Yüksek sıcaklıkların hem işçi hem de iş güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini belirten Tarım İş İzmir Şube Başkanı Zafer Şişmanlar, özellikle okulların kapanmasıyla birlikte annelerinin yanında tarlalara taşınan çocuklarla dikkat çekti.

“Çocuk işçilikle ilgili problemimiz çok fazla”

Çocuk işçilerle ilgili denetimlerde zorluk çekildiğini dile getiren Şişmanlar, “Bunlarla ilgili zaman zaman çok çalışmalarımız oluyor. Avrupa Birliği'nde bile yapmış olduğumuz projelerimiz var. Mevsimlik dediğimiz tarım işçileri genelde pamuk işçisi oluyor. Bizim bölgemize pamuk için gelenler oluyor. Diğer hasat zamanlarında da geliyorlar. Çocuk işçilikle ilgili bir problemimiz çok fazla. Göçebe şeklinde gelen tarım işçilerinin genelde çoğu ne yapıyor? Çocuklarıyla beraber geldiği için aileye ek bütçe sağlanması adına çalıştırılıyor. Bunların denetimlerinde bazen zorluk çekiyoruz. Bunları sahada görmekte zorlanıyoruz. Bunlarla ilgili bizim çoğu çalışmalarımız var. Avrupa Birliği ile ilgili, sendikamızla ilgili çalışmalarımız var” dedi.

“Güneş ışınlarının yoğun olduğu dönemde tarlaya salmamak gerekiyor”

Güneş ışınlarının çok yoğun olduğu saatlerde farklı çalıştırma yollarına başvurulabileceğini söyleyen Şişmanlar, “Belli güneş ışınlarının çok yoğun olduğu dönemlerde arkadaşlarımızı tarlaya salmamak gibi ve onları farklı şekilde çalıştırma yollarına gidebiliyoruz. Ama bu özel sektörde çok büyük problem” diye konuştu.

“Tarım işçisi çocuğunu kreşe göndermesi lazım”

Okulların tatil olmasıyla annelerin yanında tarlaya gelen çocuklar hakkında değerlendirme yapan Şişmanlar, çocukların ücretsiz kreşlere gönderilmesi gerektiğini belirterek, “ İşçilerin barınması ile ilgili çok büyük sıkıntı var. Barınmanın yanında göçebe mevsimlik gelen işçi arkadaşlarımızın çoğunun en büyük sıkıntısı ufak çocuklarınla beraber, terk edemeden bir yere bırakmadan geldiklerinden dolayı sıkıntı doğuyor. Bu sıkıntılarla ilgili bir proje üretilmeye çalışıyor ama projenin takibinde sıkıntılar yaşıyoruz. Yaz mevsiminde gelen işçi anneler okullar tatil olduğu için çocuklarını da getirmek zorunda kalıyor. Gelen tarım işçisinin burada çocuğunu kreşe göndermesi lazım, tabii ücretsiz bir yer bulursa. Yoksa çocuklar ek gelir için çalıştırılmak zorunda kalıyorlar. Bunun denetimi de çok zor” şeklinde konuştu.