Son Mühür- İzmir'de adını sıkça duyduğumuz TİO Medikal Tıbbi Ürünler ile ortakları Ali İhsan Belkaya ve Ali Osman Belkaya’nın konkordato davasında mahkeme son sözünü söyledi. Şirket ve ortakları için 10 Nisan 2026 tarihinden itibaren 1 yıllık kesin mühlet kararı verildi.

Tarihlere dikkat!

Eğer şirketten alacağınız varsa, öylece beklemeyin. Hakkınızı kaybetmemek için hemen harekete geçmeniz gerekiyor. İlan tarihinden itibaren 15 gün içinde elinizdeki belgelerle birlikte kayıt yaptırmanız şart.

Alacak bildiriminde dikkat edilecek hususlar

Gerekli Belgeler: Alacakların yasal dayanaklarını (sözleşme, fatura, irsaliye, senet vb.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretleri sunulmalı.

Banka Alacakları: Banka tüzel kişilerinin, geçici mühlet tarihi olan 19.01.2026 tarihini gösteren borçlu müşteri hesap özeti ve temerrüt bilgilerini ibraz etmesi zorunlu.

Çek Kaynaklı Alacaklar: Mükerrerliği önlemek adına çekin ön ve arka yüzü ile son hamili olduğunu gösteren belgelerin eklenmesi şart.

Temsil Şartı: Gerçek kişilerin onaylı kimlik fotokopisi, tüzel kişilerin noter onaylı imza sirküleri sunması gerekmekte. Vekil aracılığıyla yapılacak başvurularda ise (Avukatlık Kanunu m.35 gereği) yalnızca avukatla temsil şartı aranmakta olup, özel yetki içeren vekaletname ibraz edilmeli.

Tarih ve Kur Bilgileri: Alacak kaydında, geçici mühlet tarihi olan 19.01.2026'dan önce ve varsa sonrasında doğan alacak tutarları (işleyen faiz ayrıca belirtilerek) net bir şekilde hesap dökümüyle gösterilmelidir. Yabancı para alacakları için başvuru günündeki TCMB efektif satış kuru üzerinden TL karşılığı belirtilmeli