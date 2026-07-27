Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, artan girdi maliyetleriyle mücadele eden küçük ölçekli kıyı balıkçılarına yönelik desteklerini sürdürüyor. Kooperatiflere kazandırılan yaprak buz makineleri sayesinde balıkçılar, ürünlerini karaya çıkardıkları andan itibaren ücretsiz soğutma imkânına kavuştu.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesinden bu yana 5 su ürünleri kooperatifine yaprak buz makinesi kazandırdı. Sistem son olarak Karaburun Tepeboz Su Ürünleri Kooperatifi’nde faaliyete geçti.

Çuvalı 150 liralık buz yerinde üretiliyor

Daha önce çuvalı ortalama 150 liradan satılan dökme buzu satın almak zorunda kalan balıkçılar, yeni makineler sayesinde ihtiyaç duydukları buzu kooperatiflerinden bedelsiz temin ediyor. Tedarik için çevre ilçelere gitme zorunluluğunun ortadan kalkmasıyla hem nakliye masrafları sıfırlandı hem de ürünün yolda bozulma riski önlendi.

Tepeboz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Recep Haskan, kıyı balıkçısının imkânlarının kısıtlı olduğunu belirterek, "Kıyı balıkçısının kazancı az; ağ, mazot ve bakım masrafları ise oldukça yüksek. Yunuslar da ağlarımıza zarar veriyor. Büyükşehir'in boyadan buza kadar sağladığı her destek balıkçımıza can suyu oluyor" dedi.

"Buz ararken balık bozulma noktasına geliyordu"

35 yıldır bölgede balıkçılık yapan Ali Saraç ise nakliye çilesinin sona erdiğini ifade etti. Saraç, "Sabah limana döndüğümüzde Urla, Mordoğan veya İzmir merkezden buz getirtmek için 3 saat harcıyorduk. Hem yol masrafı oluyordu hem de buz yolda eriyordu. Şimdi limana yanaşır yanaşmaz buzumuzu ücretsiz alıyoruz" diye konuştu.

Çocukluğundan beri denizlerde olduğunu söyleyen Veli Elmas da sıcak havalarda buzlama yapılmadığı takdirde avın hızla değer kaybettiğini, bu desteğin balıkçının cebini doğrudan koruduğunu aktardı.

752 tekneye bakım malzemesi sağlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, soğutma desteğinin yanı sıra küçük ölçekli balıkçıların teknelerine yönelik bakım yardımlarını da sürdürüyor. Bu kapsamda yıl boyunca 752 balıkçıya antifouling boya ve epoksi macun desteği verildi. Çalışmayla teknelerin bakım maliyetlerinin azaltılması, deniz performansının artırılması ve yakıt tasarrufu sağlanması hedefleniyor.