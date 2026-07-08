İzmir gece yarısı saat 00.40 sularında feci bir olaya şahitlik yaptı. Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Gelen Yolcu katında, giriş kapısı dışında meydana gelen olayda elinde iki adet bıçak bulunan 45 yaşındaki H.K., terminalde paniğe neden olmuştu.

Olayla ilgili adı geçen H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Arbedede 4 polis memuru yaralandı

Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, şüpheliye anında müdahale etmişti. O arbade sırasında 1 komiser ve 3 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Şüpheli H.K., polis ekiplerinin müdahalesi sonucu zor kullanılarak etkisiz hale getirildi ve muhafaza altına alınmıştı. Olayın ardından hastaneye sevk edilen yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin psikolojik tedavi gördüğü belirlendi

Öte yandan gözaltına alınan şüpheli H.K.'nin uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü ve akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde değerlendirmeler bulunduğu bildirildi. Emniyete götürülen şüpheli H.K. hakkında 'Kasten Yaralama' ve 'Görevli Memura Mukavemet' suçlarından adli işlem başlatıldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.