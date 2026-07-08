Sağlık alanında kariyer planlayan binlerce gencin gözü ÖSYM'den gelecek resmi duyuruya çevrildi. Kamu hastanelerindeki personel ihtiyacını karşılamak için yapılacak 26 bin 673 kişilik alımın tüm detayları tercih kılavuzuyla netleşecek. KPSS puanıyla yapılacak merkezi yerleştirme öncesinde adaylar kadro dağılımı ve başvuru şartlarının belli olmasını bekliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için henüz resmi başvuru takvimini duyurmadı. Süreç, ÖSYM'nin KPSS tercih kılavuzunu yayımlamasıyla resmiyet kazanacak. Kılavuzun erişime açılmasının ardından adaylar, belirlenen tarihler arasında sadece ÖSYM'nin dijital sistemi üzerinden tercihlerini yapacak. Tercih işlemlerinin bitmesiyle yerleştirme sonuçları yine ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden ilan edilecek.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Bakanlığın sağlık hizmetlerinde farklı branşlarda istihdam sağlaması öngörülüyor. Kadro planlamasında uzman doktor, doktor, sağlık memuru, sağlık teknikeri, ebe, hemşire ve diyetisyen unvanlarına yer verilecek. Her unvana ayrılacak kontenjan sayıları ile nitelik kodları kılavuzda adaylara duyurulacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK, ŞARTLAR NELER?

Bakanlık yerleştirme işlemlerini adayların KPSS puanına göre merkezi sistemle gerçekleştirecek. Başvuracak adayların taşıması gereken genel ve özel şartlar henüz açıklanmadı. Lise, ön lisans ve lisans mezunlarının hangi kadroları tercih edebileceği kılavuzla belli olacak. Kullanılacak KPSS puan türü ve taban puan kuralı da kılavuzda yer alacak.

BAKAN KEMAL MEMİŞOĞLU YENİ ALIMLAR İÇİN NE SÖYLEDİ?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, personel alımına yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirterek sürece dair bilgi verdi. Sağlık alanında istihdamın devam edeceğini vurgulayan Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl 47 bin hekim dışı personel alımı yaptık. 2024 ve 2025 yıllarında mezun olacak gençlerimiz için 2026 Eylül KPSS sonrası yeni alımları planlıyoruz. Maliye Bakanlığımız ile kadro sayılarımızı ve ihtiyaçlarımızı belirliyoruz"