Son Mühür/ Beste Temel- İzmir sokaklarındaki toplu ulaşım durakları tepeden tırnağa kabuk değiştiriyor. ESHOT Genel Müdürlüğü, izmirin dört bir yanındaki tam 12 bin durağı daha modern, konforlu ve akıllı hale getirmek için devasa bir saha operasyonu başlattı.

Metropolden kırsala akıllı durak dönemi

İzmir’in sadece merkezinde değil, en uzak köyündeki durakta bile hummalı bir çalışma var. ESHOT ekipleri, otobüs beklemeyi bir çile olmaktan çıkarıp dijital dünyaya entegre ediyor. Artık duraklarda "Otobüs ne zaman gelecek?" sorusu tarih oluyor.

Sistem basit ama etkili. Telefona okutulan tek bir QR kod, otobüsün durağa yaklaşma dakikasını saniyesi saniyesine ekrana yansıtıyor. Eski tip, teknolojiden uzak duraklar tek tek sökülüyor. Yerlerine ise bu akıllı paneller monte ediliyor. Amaç, yolculuk konforunu otobüsün içine girmeden, daha durakta beklerken başlatmak.

Boyadan ahşaba estetik dokunuş

Zamanla yıpranan, dış etkenlerle eskiyen duraklar sadece teknolojik olarak değil, fiziksel olarak da yenileniyor. Paslanan saclar, boyası dökülen direkler ekiplerin elinde adeta yeniden doğuyor. Eskiyen oturak tahtaları sökülerek yerlerine uzun ömürlü, ergonomik ahşap malzemeler yerleştiriliyor. Kırık camlar değiştiriliyor, hat bilgi etiketleri yeni malzemelerle güncelleniyor.

Kentsel estetik ön planda. Eski bayrak tipi duraklar yerini estetik tasarımlara bırakırken, reklam panolu raket duraklar da modern bir çehreye kavuşuyor.

"Her noktada QR kod olacak"

Çalışmaların başındaki isim olan ESHOT Genel Müdürlüğü Yapı Tesisleri Dairesi Başkanı Gülay Uysal, hedeflerinin büyük olduğunu gizlemiyor. 12 bin durağın tamamına dokunacaklarını belirten Uysal, vizyonlarını şu sözlerle özetliyor:

“Raket ve bayrak durak tasarımlarında köklü değişikliğe gidiyoruz. Vatandaşlarımız artık otobüslerin geliş sürelerini QR kodları okutarak anında görebilecek. Bütün ilçelerimizde otobüs bilgilerine ulaşmak artık çok daha kolay. Raket ve bayrak duraklarımızın olduğu her noktada bu QR kodlar yer alacak. Hem vatandaşımızın konforunu artırıyoruz hem de duraklarımızın ömrünü uzatıyoruz.”