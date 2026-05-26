Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dar gelirli ailelerin bütçesine can suyu olacak dev bir dayanışma hamlesine imza attı. Kentteki sosyal yardım sistemine kayıtlı on binlerce haneyi kapsayan bu adım için belediye kasasından tam 92 milyon 124 bin liralık devasa bir bütçe ayrıldı.

61 binden fazla haneye Bayram yardımı

Ekonomik dalgalanmaların ve geçim sıkıntısının gölgesinde girilen bayram döneminde, İzmir’deki ihtiyaç sahipleri yalnız bırakılmadı. Sosyal yardım takip sisteminde kaydı bulunan tam 61 bin 416 vatandaşa, hane başı 1.500’er liralık nakdi destek sağlandı.

Belediye bürokratları, işlemlerin hızla tamamlanması için yoğun bir mesai harcadı. Sonunda beklenen oldu. Ödemeler, bayram alışverişi öncesinde vatandaşların hesaplarına ulaştırıldı.

Destekler doğrudan İzmirim kartlara yüklendi

Kuyruklar yok, sıra beklemek yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rencide olmasını engellemek adına yardımları modern bir yöntemle dağıttı. 1.500 liralık bayram destekleri, hak sahiplerinin mevcut İzmirim Kartlarına doğrudan aktarıldı.

Vatandaşlar bu kartlarla marketlerde, bakkallarda ve bayramlık ihtiyaç duydukları her yerde özgürce alışveriş yapabiliyor. Hem de kimseye mahcup olmadan.

Bayramda her evde mutluluk hedeflendi

Kriz dönemlerinde yerel yönetimlerin üstlendiği rol hayati önem taşıyor. İzmir’in caddelerindeki bayram telaşına ortak olan bu nakdi yardım, sadece ailelerin mutfağına katkı sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda kent içi küçük esnafa da dolaylı bir hareketlilik getirecek.

Belediye kaynakları, dar gelirli ailelerin temel gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan bu tür nakdi ve sosyal projelerin bayram sonrasında da hız kesmeden devam edeceğini belirtiyor. Sırada yeni projeler var.

