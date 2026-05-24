İzmir’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, denizlerdeki kaçak avcılığın önüne geçebilmek için detaylı bir operasyona imza attı. İl genelinde eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, yasak yöntemlerle toplanan tam 7 ton su ürününe el konulurken, bu işi yapanlara da ağır para cezaları uygulandı.

Denetimler arttırıldı

Ülke genelindeki denetim seferberliğine İzmir’den de destek geldi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kapsamındaki su ürünleri kontrol ekipleri, özellikle kaçak avcılığın arttığı noktalarda harekete geçti.

Yapılan baskınlarda midye başta olmak üzere birçok farklı su ürünü ele geçirildi. Ayrıca, avcılıkta kullanılan ve ekosisteme büyük zarar veren 350 adet pinter (ağ düzeneği) de toplanarak kullanım dışı bırakıldı.

620 bin liralık ceza kesildi

Operasyon sırasında ekipler, topladıkları binlerce midyenin canlı olduğunu tespit edince vakit kaybetmeden tekrar yaşam alanları olan denize bıraktı.

Kaçak yollarla avcılık yaparak hem yasaları ihlal eden hem de deniz ekosistemine zarar veren kişi veya gruplar hakkında da gerekli yasal işlemler başlatıldı. Bu kapsamda, kuralları ihlal eden şahıslara toplamda 620 bin TL idari para cezası kesildiği açıklandı.