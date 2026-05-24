İzmir, tarihinin en su konusundaki verimli yıllarından birini yaşıyor. Normal şartlarda bir tam yılda metrekareye düşen ortalama 730,5 kilogramlık yağış miktarı, bu yıl henüz Mayıs ayı bitmeden geride kaldı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün paylaştığı son verilere göre kent, 24 Mayıs itibarıyla 734,6 kilogram yağışla yıllık barajı aştı. Geçen yılın aynı döneminde sadece 430 kilogramda kalan İzmir, adeta bir su baskını yaşıyor.

Kıştan bahara kesintisiz sağanak

Rakamlar tablonun ne kadar uç noktada olduğunu kanıtlar nitelikte. Ocak ayında 223,7 kilogramla başlayan yağış serisi, Şubat’ta 300,3 kilograma ulaşarak zirve yaptı. Mart ve Nisan aylarındaki nispeten düşük seyreden grafik, Mayıs ayıyla birlikte yeniden hareketlendi. Sadece Mayıs’ın ilk 24 gününde metrekareye 35,3 kilogram yağış düştü. Bu ani yükleme, kentin altyapısını ve baraj doluluk oranlarını doğrudan etkiledi.

Kutup ısınması Ege’yi vurdu

İzmir Bakırçay Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şermin Tağıl, bu olağanüstü durumu tek bir nedene bağlıyor: Stratosferik ısınma. Normalde kuzeye çekilmesi gereken hava sistemleri, kutuplardaki bu ısınma nedeniyle Akdeniz havzasında asılı kaldı. Kuzeyden gelen soğuk hava, ısınan denizlerden yükselen nemle çarpışınca İzmir üzerine adeta su boşaldı.

Prof. Dr. Şermin Tağıl: "Bu yoğun nem yükü soğuk hava dalgasıyla çakışınca tarihi rekorlar kıran yağışlar bıraktı. Üstelik bu kararsız hava şartları yaz boyunca devam edecek gibi görünüyor."

Kuraklık zinciri sonunda kırıldı mı?

2023, 2024 ve 2025 yıllarını kavurucu bir kuraklıkla geçiren İzmir için bu tablo, endişe verici olsa da sevindirici bir yan taşıyor. Şiddetli sağanaklar can sıksa da barajların dolması ve yer altı sularının beslenmesi hayati önemde. Ancak Tağıl uyarıyor: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken yağan bu yağmur, buharlaşma riskini de beraberinde getiriyor.

