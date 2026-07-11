Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası’nda yepyeni bir uygulama başlattı. Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nce başlatılan uygulama kapsamında, İzmir’de yaşayan engelli bireylerin ihtiyaçları tüm ayrıntılarıyla kayıt altına alınıyor. Veriler doğrultusunda destek ve ihtiyaçlar planlanırken uygulamanın sağlayacağı en önemli çıktı ise afet ve acil durumlarda ortaya çıkacak. Uygulamaya kayıtlı ihtiyaç sahibi engelli vatandaşa daha hızlı ulaşılarak doğru müdahalenin yapılması sağlanacak. İzmir’de ikamet eden engelli vatandaş ‘Biz Varız’ internet adresi üzerinden Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’ne bağlı engelli hizmet merkezlerinden sisteme kayıt yaptırabilecek. Şube müdürlüğü ekipleri kentin 30 ilçesinde güncel veri sağlanması amacıyla ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlıklarla iş birliği halinde uygulamanın tanıtımını yapıyor.

Dil farklılığı kaynaklı sağır ve işitme engelli bireylerin de yer aldığı derneklerle bizzat iletişime geçilerek kayıt süreçlerine yardımcı olunuyor.

“Türkiye engelinde yakın tarihli güncel veri yok”

Uygulama hakkında bilgi veren Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nde görevli Gamze Kocadağ, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu projeyi çok önemsiyoruz. Çünkü engelli bireylerin sayıları ve engel grupları konusunda Türkiye genelinde yakın tarihli güncel bir veri yok. Dolayısıyla bir veri tabanı oluşturulması ihtiyacı doğdu. Projemiz dahilinde 30 ilçemizde engelli bireylerin sayıları ve engel grupları, veri tabanı sayesinde güncellenmiş olacak” diye konuştu.

“İşimizi kolaylaştırdılar, kayıt yaptık”

İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Metin Atak, “Bu projenin yapılması gerçekten çok sevindirici. Bunu bir değer olarak görüyorum. Formların burada dağıtılması, çeviri yapılması, işitme engelli ve sağırların sıkıntılarının dinlenmesi bizim için çok önemli. Veri tabanına nasıl gireceğimizi düşünüyorduk ama işaret dili tercümanlarının derneğimize gelip anlatması işimizi kolaylaştırdı ve kayıtlarımızı yaptık. Formlarda özellikle afet durumlarında telefonla ulaşıp ulaşamama durumumuz gibi konuları aktardık. Örneğin benim ailemde herkes sağır. Öyle bir durumda kime haber verebileceğimiz konusunda refakatçi kişiyi forma yazabiliyor olmam benim için çok tatmin edici oldu” ifadelerini kullandı.

“Beni çok duygulandırıyor”

Dernek üyesi Yasemin Gürtaş da “İşitme engelli toplumunda özellikle afetlerdeki ihtiyaçlarımızın fark edilmesi çok önemli. Engellilere yönelik bu çalışmalar için çok teşekkür ederiz. Bu form sayesinde belediye faaliyetleri mesajlar yoluyla bize ulaşacak. Sağırlara verilen desteklerden dolayı çok mutluyum. Beni çok duygulandırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” diye konuştu.