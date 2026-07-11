Son Mühür / İzmir’in eşsiz rüzgarları dünya kürsüsünde esti gürledi. EMR Windsurf sporcuları iki dünya şampiyonluğu ve bir dünya üçüncülüğü kazandı. Milli takıma en çok sporcu kazandırmasıyla bilinen EMR Windsurf & Sailing Club, bu kez İspanya’da düzenlenen 2026 IQFOIL Youth & Junior Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etti. Şampiyonada, 36 ülkeden 399 sporcu mücadele ederken dünyanın en yetenekli genç sporcuları bir araya geldi.

Şampiyon olup kürsüye çıktılar

Şampiyonanın U13 kategorisinde Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu olan ve geçen yıl Fransa’da U155 Kızlar kategorisinde dünya şampiyonu unvanını kazanan Milli Sporcu Parla Kabasakal, şimdi de İspanya’daki 2026 iQFOiL Youth & Junior Dünya Şampiyonası’nda U17 Kızlar kategorisinde dünya şampiyonu oldu. U15 Kızlar kategorisinde ise yine EMR’den Zeynep Mavioğlu dünya şampiyonluğunu kazanırken bir diğer sporcu Doğa Çoker ise U15 Kızlar kategorisini dünya üçüncüsü olarak kürsüye çıktı. Bu yıl Türkiye Yelken Federasyonu’nun 15 kişilik IQ FOIL Milli Takımı’na 9 sporcu veren EMR Windsurf & Sailing Club, altyapıdaki başarısını uluslararası arenada da bir kez daha kanıtladı.

“En büyük mutluluğumuz bayrağımızın kürsüde dalgalanması”

Şampiyona hakkında konuşan EMR Windsurf & Sailing Club Antrenörü Emirşah Polat, “Bu başarılar bizim için sürpriz değil. Çocuklarımız yıl boyunca büyük bir özveriyle çalışıyor. Rüzgârı okumayı, mücadele etmeyi, vazgeçmemeyi öğreniyorlar. Dünya şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü, doğru planlama, disiplinli antrenman ve güçlü takım ruhunun eseridir. En büyük mutluluğumuz ise çocuklarımızın bayrağımızı dünya kürsüsünde dalgalandırması. Bu başarıda emeği olan sporcularımızı, ailelerini ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.