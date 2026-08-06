Cüzdanları doğrudan ilgilendiren bu hamle, sessiz sedasız milyonların hayatına dahil olurken, bütçe planlamalarında yeni ve zorlu bir dönemin perdesini aralıyor. Vatandaş, bir sonraki ay neyle karşılaşacağını şimdiden merak ediyor.

İcranın yerini doğrudan kesinti aldı

Yıllarca İzmir'in sıcağında, Kordon'un rüzgarında çalışıp didinenler, eski GSS prim borçlarının peşlerini bırakmadığını görecek. Yeni kurallarla birlikte SGK, alacaklarını tahsil etmek için artık kimsenin onayını beklemiyor. İcra dairesine gitmeye ya da uzun yasal prosedürlere gerek kalmadan, geçmiş dönem borcunuz şıp diye emekli maaşınızdan düşülecek. Cüzdanınızdaki o ani boşluğun sebebi tam olarak bu pratik tahsilat yöntemi olacak.

Dul ve yetimler de güvende değil

Sadece emekliler değil, hayatın sillesini yemiş yetimler ve dul vatandaşlar da bu uygulamanın hedefinde. İzmir'de yaşayıp eşini ya da ebeveynini kaybedenlerin bağlanan o ufak aylıkları, ölen kişinin geçmiş prim borçları yüzünden budanacak. Zaten zor zar geçinen, kirasını ucu ucuna denkleştiren ailelerin sırtına şimdi bir de merhumun borçları yükleniyor. Korkulanın aksine, kimse maaşının tümünü tek seferde kuruma kaptırmayacak. Genelgeye göre maaşın çeyreğine kadar kesinti yapılabileceği öngörülüyor. Ancak içinizi biraz olsun ferahlatacak detay, uygulamanın maaşın yüzde 10'unu aşmayacak şekilde sınırlandırılması. Yani sistem, borcu zamana yayarak canınızı biraz daha az yakmaya çalışıyor.

Haksızlığa uğrayan nereye koşacak?

Peki ya o borç sizin değilse? "Ben tüm primlerimi kuruşu kuruşuna ödedim" diyen İzmirliler için hak arama kapıları sonuna kadar açık. Yapılan işlemin hatalı olduğuna inanan herkes, vakit kaybetmeden İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne veya bulunduğu ilçedeki SGK bürolarına giderek karara resmi itirazda bulunabilecek.