Son Mühür / Yağmur Daştan - Modern İzmir'in mimarı olarak kabul edilen efsanevi belediye başkanı Behçet Uz döneminin kente emanetlerinden Ada Gazinosu, uzun eski şaşaasına kavuşmayı bekliyor. 1950 ve 1960’lı yılların zarafeti, smokinli garsonların servis yaptığı seçkin akşamları, caz tınıları ve sanat güneşi Zeki Müren’in büyülü sesini kalbinde saklayan Ada Gazinosu şimdilerde ise adeta ‘hayalet’ gibi kaldı.

“Sloganlarda çok çalışıldığı söyleniyor ama…”

Kültürpark’ın eşsiz göl manzarasında yürüyüş yapan vatandaş, karşılaştıkları manzara karşısında hayal kırıklığını gizleyemedi. Yapının etrafını saran beyaz paravanlardaki "Bize Çok Çalışmak Yakışır" sloganına dikkati çeken bir İzmirli, "Ada Gazinosu’nun son hali maalesef bu şekilde… Sloganlarda çok çalışıldığı söyleniyor ama sahada pek bir çalışma göremiyoruz. Bu manzara İzmir’e yakışmıyor" diyerek sitemlerini dile getirdi.

Beton ve yiten sıvalardan ibaret kaldı…

Ülkenin önemli mimarları arasında yer alan Rıza Aşkan’ın 1958 yıllında ‘dahice’ tasarladığı Ada Gazinosu, eskilerden akasya ağaçlarının süslediği, havuzları ve ‘Amerikan Barları’ ile kentin önemli mekanları arasında parlıyordu. Batı ve Doğu mutfağını harmanlayan menüsü, gümüş takımları, o dönemin modası keten örtüleriyle zamanında İzmir’in sosyal yaşam merkezlerinden olan yapı bugün sadece çıplak ve oldukça hasar görmüş beton ve yitip giden sıvalardan ibaret kaldı.

İzmir Kültürpark içerisinde yer alan Ada Gazinosu, uzun yıllar atıl kalmasının ardından İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylı projeler kapsamında restorasyon sürecine alınmıştı. Yapının güçlendirme çalışmaları yapılacağı söylenirken Ada Gazinosu’nun 2026 yılında restoran olarak hizmete açılacağı duyurulsa da çalışmaların hala başlamaması dikkatleri çekti.

İEF’e yetişecek mi?

Geçtiğimiz yıl 94’üncüsü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’na (İEF) yetişemeyen Ada Gazinosu’nun bu yıl 5-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmesi beklenen 95’inci İEF’e yetişip yetişmeyeceği merak ediliyor. İzmirliler, kentin gece hayatının süslü adacığının yeniden gün yüzüne çıkmasını bekliyor.