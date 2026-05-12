Altay Genel Kurul'u İzmir Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

19 milyon 539 bin Euro'luk borç

Altay’da kulübün toplam borcunun 19 milyon 539 bin Euro’ya ulaştığı, bunun Türk Lirası karşılığının ise yaklaşık 1 milyar TL seviyesinde olduğu açıklandı. Gayriresmi olarak kulüp yönetiminde etkin rol üstlenen Sinan Kanlı döneminde açıklanan mali tablonun ardından, resmi başkan Hüseyin Kanlı yönetimi ile denetim kurulunun faaliyet raporları üyelerin onayına sunuldu. Yapılan görüşmeler sonucunda yönetim ve denetim kurulu oy birliğiyle ibra edildi.

Genel kurul ertelendi

Genel kurulda söz alan üyelerin değerlendirmeleri ve fikir alışverişlerinin ardından toplantının ileri bir tarihe ertelenmesi yönünde karar çıktı. Yapılan oylamada çoğunluğun kabul ettiği erteleme kararı doğrultusunda genel kurulun, yönetim kurulunun belirleyeceği yeni tarihte devam edeceği bildirildi. Toplantının mevcut hazirun listesi ve gündem maddeleri korunarak sürdürüleceği belirtilirken, kulübün mali durumu, idari süreçleri ve gelecek planlamalarının yapılacak yeni oturumda ele alınacağı ifade edildi.