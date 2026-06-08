Yeni sezon öncesi kadro yapılandırma çalışmalarına hız veren İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, dış transferde önemli bir hamleye imza attı. Kaptan Yunus Emre Sonsırma'yı İstanbul ekibi Safiport Erokspor'a yolcu eden yeşil-beyazlılar, bu oyuncunun boşluğunu doldurmak adına gecikmeden harekete geçti. Petkimspor, geçtiğimiz sezon Safiport Erokspor forması giyen 29 yaşındaki ve 1.90 boyundaki deneyimli guard Thomas Akyazılı'yı kadrosuna dahil ederek oyun kurucu rotasyonunu güçlendirdi.

Türkiye Liglerine yabancı değil

Belçika'da Antwerp Giants altyapısında yetişen ve bu ülkenin milli takım formasını da terleten Thomas Akyazılı, Türkiye liglerinde oldukça tecrübeli bir isim olarak dikkat çekiyor. Deneyimli oyun kurucu, daha önceki kariyerinde Süper Lig'de Bahçeşehir Koleji, Merkezefendi Belediyesi Basket ve yine bir İzmir temsilcisi olan Karşıyaka formalarını giymişti. Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Aliağa Petkimspor, iç transferde Martynas Sajus ile sözleşme yenilerken, dış transferde ise Thomas Akyazılı öncesinde Manisa Basket'ten Yiğit Onan'ı renklerine bağlamıştı.