Son Mühür/ Beste Temel- İzmirli üniversite öğrencileri, Türk edebiyatının güçlü kalemi Tarık Dursun K.’nin romanlarında adı geçen sokakları satır satır, adım adım gezdi. Kemeraltı’nın tarihi dokusundan Basmane’nin labirent gibi sokaklarına uzanan edebiyat rotası, kentin hafızasını sayfaların arasından çıkarıp sokağa taşıdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın hayata geçirdiği "Tarihi Kent Merkezi Edebiyat Rotası Çalışması" gençleri alışılmışın dışında bir tarih yolculuğuna çıkardı. Geziye yazarın kitaplarını okuyarak hazırlanan öğrenciler, sadece bir şehri değil, kentin kültürel mirasını edebiyatın gözlüğüyle yeniden keşfetti.

Şükran Oteli’nden Yapıcıoğlu Yokuşu’na zaman yolculuğu

Konak ve Kemeraltı çevresinden başlayan yürüyüş, sıradan bir turistik geziden çok daha fazlasıydı. Gençler; Şükran Oteli, Beyler sokakları, Tarık Dursun K. Evi ve Arap Fırını gibi usta yazarın bizzat yaşadığı, gözlemlediği ve karakterlerine mekan seçtiği durakları inceledi. Rota; Dumlupınar İlkokulu, Yapıcıoğlu Yokuşu, Ali Reis Mahallesi, Mumcu Kahvesi ve Yasef’in Meyhanesi gibi sembol noktalarla Basmane’ye kadar uzandı.

Buralar usta yazarın adımladığı sokaklar. Öğrenciler, kitaplarda rastladıkları mekanların bugünkü yüzüyle karşılaştığında zaman adeta büküldü. Mahalle kültürü, değişen ticaret hayatı ve eski İzmir’in gündelik yaşam izleri tek tek incelendi. Edebiyatın, kent hafızasını korumadaki gücü bir kez daha kanıtlandı.

"Kentleri yaşatan binalar değil, hikayelerdir"

Sadece sokaklar konuşmadı bu gezide. Gençler, rota yürüyüşünün ardından Türk edebiyatının bir başka usta ismi, şair ve yazar Hidayet Karakuş ile bir araya geldi. İzmir’in edebi belleğinin masaya yatırıldığı söyleşide Karakuş, öğrencilere şehirlerin ruhunu anlattı.

Kentlerin sadece taş binalardan ya da asfalttan ibaret olmadığını belirten Karakuş, "Şehirleri yaşatan asıl unsur, insanların hikayeleri ve anılarıdır" dedi. Tarık Dursun K.’nin eserlerinin İzmir’in toplumsal hafızasını geleceğe taşıyan dev birer kaynak olduğunu ekleyen usta yazar, gençlerin sorularını yanıtladı. Etkileşim oldukça yüksekti.

Sokaklardan dijital gezi dergiye dönüşüyor

Bu çalışma sadece bir günlük bir etkinlik olarak kalmayacak. "Kültürel Yorumlama, Rota Tasarımı ve Dijital Haritalama Projesi" kapsamında yürütülen bu kültür girişiminin ilk ayağı Tarık Dursun K. oldu. Gelecekte farklı yazarlar ve yeni rotalar da listeye eklenecek.

Süreç dinamik işliyor. Üniversitelilerin bu yürüyüş boyunca edindiği izlenimler, yazdıkları notlar ve yaptıkları gözlemler projenin içeriklerini besliyor. Gençlerin kaleme alacağı yazılar yakın zamanda bir e-dergiye dönüştürülecek. Böylece İzmir’in edebi haritası hem dijital dünyada yerini alacak hem de kuşaklar arası köprüyü sağlamlaştıracak.