SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, 29 Mayıs 2026 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan bir ihbar üzerine başlatıldı. Siber ve asayiş ekiplerinin yaptığı teknik incelemelerde, paylaşılan müstehcen içeriklerde yer alan mağdur çocuğun 2015 doğumlu A.A. olduğu belirlendi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili derinleştirilen tahkikatta, iğrenç içeriklerle bağlantılı olduğu değerlendirilen öz anne G.A. ile farklı suçlardan dolayı halihazırda ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan baba Y.A. şüpheli olarak kayda geçti. Başsavcılığın talimatıyla anne G.A. gözaltına alınırken, cezaevindeki baba hakkında da aynı dosya kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Çocuk İçin Koruma Kararı

Gözaltına alınan annenin emniyetteki işlemleri sürerken, 10 yaşındaki mağdur çocuk adli ve psikolojik işlemler için derhal İzmir Çocuk İzlem Merkezi’ne (ÇİM) sevk edildi. Çocuğun uzman pedagog eşliğinde ifadesinin alınması ve devlet tarafından gerekli koruma tedbirlerinin kararlılıkla uygulanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bağlantılar İnceleniyor

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait tüm dijital materyallere el konuldu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, el konulan materyalleri inceleyerek olayla bağlantısı bulunan, içerikleri yayan ya da temin eden diğer olası şüphelilerin tespiti için çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürüyor.