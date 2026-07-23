İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Güzelbahçe Sahil Güvenlik Tim Komutanlığı, denizlerdeki su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla ortak denetim düzenledi. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılım sağladığı denetimde, teknolojik imkanlardan faydalanılarak dron destekli kontroller gerçekleştirildi.

Denetimler esnasında Urla ilçesi Karantina Yarımadası ile Kalabak açıklarında, trol avcılığının yasaklandığı bölgede faaliyetlerini sürdüren bir balıkçı teknesi belirlendi. Yapılan incelemeler neticesinde bahse konu olan tekne hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem gerçekleştirildi.

Anbean takip edildi!

Denetimlerde kullanılan dron sistemi ile birlikte deniz üzerindeki hareketlilik havadan belirlenirken, yasa dışı avcılık faaliyetleri kısa sürede tespit edildi.

Trol avcılığı deniz ekosistemini tehdit ediyor!

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yasa dışı trol avcılığının sadece mevzuata aykırı bir faaliyet olmadığını, bunun yanı sıra deniz yaşamı üzerinde ciddi tahribata neden olduğunu ifade etti.